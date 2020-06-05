【港區國安法】中美博弈下 咩股份要避免投資？

▲ 美國擬取消對港特殊待遇 咩股份要避免買入？

面對「港區國安法」，不同人會有不同看法，但條例對於資產的影響卻每個人都需要正視。

美國國務卿蓬佩奧上周表示，國務院已經根據《美港關係法案》（或稱《香港政策法》）向國會提交報告，指香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再給予香港特殊待遇。美國總統特朗普亦已宣布反制措施，香港面對的壓力無疑愈來愈大。

【港區國安法】《香港關係法》下除了獨立關稅區 香港還有甚麼特殊待遇？

倘失「獨立關稅區」地位 港轉口價值大降

美國一向視香港為「獨立關稅區」，這亦是香港特別之處，直接一點來說就是在貿易上與中國內地享有不同待遇，好像近年中美貿易出現緊張，美國對中國進口商品加徵關稅或實施出口管制，但香港並不會受直接影響，如只要確保無不當用途，香港仍可在美國出口管制下購買敏感技術。惟美國一旦取消特殊地位，香港會被美國徵收與中國同等的關稅及實施同樣的進出口限制，意味香港對中國的轉口價值縱然未必完全消失，但也將大幅降低，尤其香港要購買美國高科技產品同樣受限。

至於會否加強限制某些企業在香港設總部或加大力度監管資金，這要看後續實際情況，但香港作為金融中心的吸引力肯定較之前減退。

貿易及金融貢獻香港GDP大

對香港，金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商業支援服務是四大貢獻GDP的主要支柱，於2018年，進出口貿易佔GDP的17.2%，金融業佔GDP的19.8%，專業服務及其他工商業支援服務佔GDP的11.9%。

明顯地，貿易及物流對香港來說依然十分重要。而美國影響有多大？在2019年，美國並非香港主要進口國，出口值則達3,040億港元，惟佔整體的3.99萬億港元的比重也不算太高，但帶來的實際影響卻不容輕視。因為很可能掀起其他國家或地區採取類似措施。

避免香港運輸及高外債股

故此，對於以香港為基地的運輸股如國泰 （00293） 絕對屬負面消息。國泰現時正處於極為困難時期，市場已傳國泰與港龍品牌將會重組成單一品牌，但由於香港政治事件影響，業務在內地的發展已受打擊，加上近幾個月新冠肺炎令國際航空業陷入停頓，而且即使開始復飛，短時間內難以回復稍為正常水平，兼復航涉及營運成本控制，收入未必能高於成本。在充滿未知數下，國泰不宜買入。

除此以外，美國與中國可能再起衝突，對於人民幣滙率也會構成壓力，所以對於有較重債務的企業也應多加提防，如內房及紙業股等重外債行業。如果人民幣貶值變相要作更多錢還債。縱然在低息環境下，發新債還舊債未必太難，但風險是提高了。

留意港寫字樓租金變化

香港特殊地位還有一點是不設上限自由兌換貨幣，假如變為設定上限，金融業的發展如同戴上緊箍咒。更大問題的是因為政策可能隨時改變，又或採取其他手段如嚴重至威脅打擊香港及中國銀行於SWIFT系統使用等，投資者未必選擇香港作為金融中心或考慮將規模縮小。對於以香港為基地的銀行，如滙豐 （00005） 再蒙上多一層陰影。

香港面對不明朗，如果現時要投資，應盡量避免投資於主要營運地或收入為香港的企業，一眾零售企業已大受打擊，短期內相信難以復原。未來要留意香港寫字樓租金變化，因為這更為反映實際需要，較住宅為更佳的寒暑表。然而，並非認為收租股或房託全無價值，只是大家要計入一定的風險折讓，如預期收入及盈利下跌兩三成，股價在甚麼水平才見吸引。

（節錄）

【全文︰港區國安法下的投資部署】（收費文章）