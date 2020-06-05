Crostini指定特飲買一送一　Gap裝滿全袋貨品半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Crostini：指定特飲買一送一

由6月5日至6月7日，於全綫Crostini選購以下指定特飲可獲買一送一優惠。 為減少輪候時間，每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品。優惠數量有限，每日每店限售100杯，售完即止。

指定特飲：

熱拿鐵

熱美式咖啡

凍綠茶鮮奶

凍榛子咖啡

凍薄荷朱古力

凍熱情果梳打

分店地址

2. Gap：福袋任你裝 全袋貨品5折

Gap推出福袋任你裝活動，所有能裝入派發的福袋的貨品全部5折，包括正價及減價貨品。

分店地址

3. Starbucks：買限定食品 中杯裝或以上手調飲品半價

每日‪下午3時起，於Starbucks購買任何一件20週年限定食品，包括港式咖喱雞酥、叉燒餡餅、鮮菠蘿吉士包及榛子咖啡卷，可享中杯裝或以上手調飲品可享半價優惠。

撰文：hket小編

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