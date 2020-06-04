▲ 港府研推中港澳健康碼系統 醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢比較

政府宣布延長抵港人士強制檢疫的安排，其中由中國內地、澳門及台灣抵港人士的強制檢疫措施，延長至7月7日。政府透露，正研究與內地及澳門互認的健康碼系統，預料入境者需要向當局提交病毒檢測的健康證明。

▲ 內地實施健康碼情況。

現時衞生防護中心免費為有病徵的市民作新冠肺炎病毒檢測，但無病徵者人士如要檢測有否感染病毒，則要自行到私家醫院或醫務所進行檢測。目前本港有多間私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由1,100元至2,000多元不等。

收費由1,100元至2,000多元不等

養和醫院：「深喉唾液測試」的套件費用為2,500元，另收320元至560元的家庭醫學視像診金及120元至320元的送遞費用，藥費另計。最快6至24小時內有測試結果。

寶血醫院：新冠病毒鼻咽分泌物病毒核酸測試為2,070元起，另收醫生費210元至300元，最快4小時有結果。

港怡醫院：24小時門診及急症室和專科門診分別提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,600元起，最快2小時可得知結果。不包括醫生診金及樣本收集費用。

港安醫院：提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,500元至2,270元，其中核酸測試最快即日有結果，而快速核酸測試最快1至2小時後有結果。另收醫生診症費。

香港中大醫務中心：提供深喉唾液化驗，費用為2,080元，最快2至3天後得出結果。

卓健醫療：提供新冠病毒反轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）測試，收費為1,180元，最快1至2個工作天得知測試結果。

醫院或醫務中心 測試內容 費用（元） 最快得出測試結果時間 卓健醫療 反轉錄聚合酶鏈式反應測試 1,180 1至2個工作天 港安醫院 深喉唾液測試及鼻咽拭子測試 1,500至2,270 1至2小時 港怡醫院 鼻咽拭子測試及深喉唾液測試 1,600起 2小時 寶血醫院 鼻咽分泌物病毒核酸測試 2,070 2小時 香港中大醫務中心 深喉唾液化驗 2,080 2至3天 養和醫院 深喉唾液測試 2,500 6至24小時

*資料以官方公布為準

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責任編輯︰陳啟昌