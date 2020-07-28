【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增medtimes）【不斷更新】

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本港新冠肺炎第三波疫情持續，鑑於社區爆發情況嚴重，政府會免費為高危群組的人士進行免費檢測服務，例如的士司機。近日，政府宣布在全港22間政府普通科門診，向市民派發樣本收集包，每間診所每日派發110包，每位市民限取一包，派完即止。但政府強調不會向檢測人士發出健康證明書。
港人入境澳門及廣東省，須出示核酸病毒測試陰性證明，並接規定隔離14日。其中廣東省方面表示，只接受15間港府認可檢測機構發出酸酸檢測報告，詳細名單及收費︰按此
如果心急想取得核酸檢測報告，目前本港有多間私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由250元至2,000多元不等，最快可數小時得知結果，要留意部份的收費未包括診金及檢測報告費用。但由於服務需求增加，多間機構已表示只接受提早預約服務，當中寶血醫及浸會醫院己暫停公眾檢測服務。
|測試內容
|價錢（元）
|最快得出測試結果時間
|卓健醫療
|深喉唾液反轉錄聚合酶鏈式反應測試
|950
|1至2個工作天
|港安醫院–荃灣
|深喉唾液測試及鼻咽拭子測試
|1,500至2,470
|6-7小時
|港安醫院–司徒拔道
|深喉唾液測試及鼻咽拭子測試
|1,500/2,000
|24小時
|港怡醫院
|深喉唾液測試
|1,950
|5小時
|寶血醫院（已暫停公眾檢測服務）
|鼻咽分泌物病毒核酸測試/深喉唾液核酸測試
|2,070/ 1,380
|2至6小時
|香港中大醫務中心
|深喉唾液化驗
|1,100
|1至2天
|養和醫院
|深喉唾液測試
|1,800
|即日
|盈健醫療
|即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應
|950
|1至2天
|樂善堂
|深喉唾液化驗
|250
|2至3天
|莊柏醫療
|即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應
|950
|2至3天
|浸會醫院（已暫停公眾檢測服務）
|鼻咽拭子／深喉唾液
|1,820
|2天
|仁安醫院
|深喉唾液／鼻咽拭子測試
|2,000／2,500
|24小時
|嘉諾撒醫院
|深喉唾液／鼻咽拭子測試
|1,500起
|24小時
|Prenetics
|「逆轉錄—聚合酶鏈反應」
|985
|24至48小時
|medtimes
|深喉唾液
|900
|1天
*一切資料以官方公布為準
【了解更多】了解五種新冠肺炎測試
收費由250元至2,000多元不等
提供深喉唾液測試，收費為900元，最快1個工作天得知結果。只有網購服務，市民在家中採集深喉唾液樣本後，再用速遞寄回該機構進行檢測。
「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-PCR）家中測試費用為985元，包括健康證明文件。最快24小時獲取檢測結果。由於測試需求不斷增加，每天套裝訂購限額為100套，先到先得。每人每次只限訂購最多3件測試套裝。
養和醫院：
深喉唾液測試的費用為1,800元，包括診證費、檢驗費用、化驗報告。星期一至六下午5時前，或星期一及公眾假期下午2時前交回樣本，可即日得知結果。現時預約名額已滿，新一輪名額7月28日下午3時開放預約。
新冠病毒鼻咽分泌物病毒核酸測試為2,070元，深喉唾液核酸測試1,380元，另收醫生費210元至300元。鼻咽分泌物病毒核酸測試最快2小時有結果，深喉唾液核酸測試最快快6小時有結果。由於服務需求增加，寶血醫院已宣布暫停公眾檢測服務。
24小時門診及急症室和專科門診分別提供深喉唾液測試，費用1,950元起，包醫生費及檢測報告。早上10時交回樣本，最快下午3時得知結果。須提前一日預約服務，每日下午2時開放網上預約。
提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,500元至2,470元，不包括診症費。如早上11時前提交鼻咽拭子測試及深喉唾液測試樣本，最快於當日下午7時至9時有結果。而快速核酸測試最快3至4小時後有結果。
深喉唾液化驗費用為1,500元，鼻咽拭子測試費用為2,000元，不包括診症費用。最快24小時得知結果。
提供深喉唾液化驗，費用為1,100元，包括醫生諮詢服務、測試及化驗報告，最快1至2天後得出結果。現時僅提供企業及團體服務。
提供深喉唾液反轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）測試，收費為950元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，最快1至2個工作天得知測試結果。
提供冠狀病毒「即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）測試，費用為950元，最快1至2個工作天得出結果。已包括醫生診症費及健康證明書。
提供深喉唾液化驗測試，收費為250元，包括醫生諮詢服務、檢測費用及化驗報告，最快2至3個工作天得知測試結果。主要服務對象為已出現病徵及懷疑受感染人士，而不適用於需要健康證明作旅遊用途者及尚未出現病徵者。僅接受預約人士，可透過電話預約。
提供深喉唾液RT-PCR核酸測試，收費為950元，包括診金、檢測費用、健康證明書，最快2至3個工作天得知測試結果。
提供鼻咽拭子及深喉唾液測試，收費為1,820元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，最快2個工作天得知測試結果。由於需求大，院方宣布公眾檢測服務暫時停止。
提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，分別收費為2,000元及2,500元，包括診金、檢測費用、化驗報告，最快24小時取得化驗結果。只接受已預約之人士。每日名額有限，額滿即止。
提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，收費為1,500元起，不包括醫生診症費及樣本收集費用，如病人於下午2時前提交樣本，將可於翌日中午12時後提取報告。不設設門籌派發，僅電話預約。
【更多關於新冠肺炎資訊，可瀏覽衞生防護中心網頁】
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 生活理財