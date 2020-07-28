【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增medtimes）【不斷更新】

本港新冠肺炎第三波疫情持續，鑑於社區爆發情況嚴重，政府會免費為高危群組的人士進行免費檢測服務，例如的士司機。近日，政府宣布在全港22間政府普通科門診，向市民派發樣本收集包，每間診所每日派發110包，每位市民限取一包，派完即止。但政府強調不會向檢測人士發出健康證明書。

港人入境澳門及廣東省，須出示核酸病毒測試陰性證明，並接規定隔離14日。其中廣東省方面表示，只接受15間港府認可檢測機構發出酸酸檢測報告，詳細名單及收費︰按此

如果心急想取得核酸檢測報告，目前本港有多間私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由250元至2,000多元不等，最快可數小時得知結果，要留意部份的收費未包括診金及檢測報告費用。但由於服務需求增加，多間機構已表示只接受提早預約服務，當中寶血醫及浸會醫院己暫停公眾檢測服務。

測試內容 價錢（元） 最快得出測試結果時間 卓健醫療 深喉唾液反轉錄聚合酶鏈式反應測試 950 1至2個工作天 港安醫院–荃灣 深喉唾液測試及鼻咽拭子測試 1,500至2,470 6-7小時 港安醫院–司徒拔道 深喉唾液測試及鼻咽拭子測試 1,500/2,000 24小時 港怡醫院 深喉唾液測試 1,950 5小時 寶血醫院（已暫停公眾檢測服務） 鼻咽分泌物病毒核酸測試/深喉唾液核酸測試 2,070/ 1,380 2至6小時 香港中大醫務中心 深喉唾液化驗 1,100 1至2天 養和醫院 深喉唾液測試 1,800 即日 盈健醫療 即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應 950 1至2天 樂善堂 深喉唾液化驗 250 2至3天 莊柏醫療 即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應 950 2至3天 浸會醫院 （已暫停公眾檢測服務） 鼻咽拭子／深喉唾液 1,820 2天 仁安醫院 深喉唾液／鼻咽拭子測試 2,000／2,500 24小時 嘉諾撒醫院 深喉唾液／鼻咽拭子測試 1,500起 24小時 Prenetics 「逆轉錄—聚合酶鏈反應」 985 24至48小時 medtimes 深喉唾液 900 1天

*一切資料以官方公布為準

【了解更多】了解五種新冠肺炎測試

收費由250元至2,000多元不等

medtimes︰

提供深喉唾液測試，收費為900元，最快1個工作天得知結果。只有網購服務，市民在家中採集深喉唾液樣本後，再用速遞寄回該機構進行檢測。

Prenetics︰

「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-PCR）家中測試費用為985元，包括健康證明文件。最快24小時獲取檢測結果。由於測試需求不斷增加，每天套裝訂購限額為100套，先到先得。每人每次只限訂購最多3件測試套裝。

養和醫院：

深喉唾液測試的費用為1,800元，包括診證費、檢驗費用、化驗報告。星期一至六下午5時前，或星期一及公眾假期下午2時前交回樣本，可即日得知結果。現時預約名額已滿，新一輪名額7月28日下午3時開放預約。

寶血醫院：

新冠病毒鼻咽分泌物病毒核酸測試為2,070元，深喉唾液核酸測試1,380元，另收醫生費210元至300元。鼻咽分泌物病毒核酸測試最快2小時有結果，深喉唾液核酸測試最快快6小時有結果。由於服務需求增加，寶血醫院已宣布暫停公眾檢測服務。

港怡醫院：

24小時門診及急症室和專科門診分別提供深喉唾液測試，費用1,950元起，包醫生費及檢測報告。早上10時交回樣本，最快下午3時得知結果。須提前一日預約服務，每日下午2時開放網上預約。

港安醫院–荃灣：

提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,500元至2,470元，不包括診症費。如早上11時前提交鼻咽拭子測試及深喉唾液測試樣本，最快於當日下午7時至9時有結果。而快速核酸測試最快3至4小時後有結果。

港安醫院–司徒拔道︰

深喉唾液化驗費用為1,500元，鼻咽拭子測試費用為2,000元，不包括診症費用。最快24小時得知結果。

香港中大醫務中心：

提供深喉唾液化驗，費用為1,100元，包括醫生諮詢服務、測試及化驗報告，最快1至2天後得出結果。現時僅提供企業及團體服務。

卓健醫療：

提供深喉唾液反轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）測試，收費為950元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，最快1至2個工作天得知測試結果。

盈健醫療：

提供冠狀病毒「即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）測試，費用為950元，最快1至2個工作天得出結果。已包括醫生診症費及健康證明書。

樂善堂︰

提供深喉唾液化驗測試，收費為250元，包括醫生諮詢服務、檢測費用及化驗報告，最快2至3個工作天得知測試結果。主要服務對象為已出現病徵及懷疑受感染人士，而不適用於需要健康證明作旅遊用途者及尚未出現病徵者。僅接受預約人士，可透過電話預約。

莊柏醫療︰

提供深喉唾液RT-PCR核酸測試，收費為950元，包括診金、檢測費用、健康證明書，最快2至3個工作天得知測試結果。

浸會醫院︰

提供鼻咽拭子及深喉唾液測試，收費為1,820元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，最快2個工作天得知測試結果。由於需求大，院方宣布公眾檢測服務暫時停止。

仁安醫院︰

提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，分別收費為2,000元及2,500元，包括診金、檢測費用、化驗報告，最快24小時取得化驗結果。只接受已預約之人士。每日名額有限，額滿即止。

嘉諾撒醫院︰

提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，收費為1,500元起，不包括醫生診症費及樣本收集費用，如病人於下午2時前提交樣本，將可於翌日中午12時後提取報告。不設設門籌派發，僅電話預約。

【更多關於新冠肺炎資訊，可瀏覽衞生防護中心網頁】

責任編輯︰陳啟昌

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