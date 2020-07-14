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【核酸檢測比較】本港爆發第三波疫情　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較

日常開支 19:23 2020/07/14

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本港爆發新冠肺炎第三波疫情，澳門方面宣布港人乘坐金巴入境澳門，須出示核酸病毒測試證明。現時衞生防護中心免費為有病徵的市民作新冠肺炎病毒檢測，但無病徵者人士如要檢測有否感染病毒，則要自行到私家醫院或醫務所進行檢測。目前本港有多間私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由250元至2,000多元不等，最快可數小時得知結果，要留意部份的收費未包括診金及檢測報告費用。

收費由250元至2,000多元不等

養和醫院：深喉唾液測試的費用為2,000元，包括診金、檢驗費用、化驗報告。最快即日得知測試結果。

寶血醫院：新冠病毒鼻咽分泌物病毒核酸測試為2,070元，深喉唾液核酸測試1,380元，另收醫生費210元至300元。鼻咽分泌物病毒核酸測試最快2小時有結果，深喉唾液核酸測試最快快6小時有結果。

港怡醫院：24小時門診及急症室和專科門診分別提供深喉唾液測試，費用1,950元起，包醫生費及檢測報告。早上10時交回樣本，最快下午3時得知結果。

港安醫院：提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,500元至2,470元。深喉唾液測試，如早上11時前提交樣本，最快於下午6時有結果。如病人於下午3時前提交樣本，最快於晚上9時有結果。鼻咽拭子的核酸測試最快即日有結果，而快速核酸測試最快2小時後有結果。另收醫生診症費。

香港中大醫務中心：提供深喉唾液化驗，費用為1,100元，包括測試及化驗報告，最快1至2天後得出結果。

卓健醫療：提供新冠病毒反轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）測試，收費為950元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，最快1至2個工作天得知測試結果。

盈健醫療： 提供冠狀病毒「即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）測試，費用為950元，最快1個工作天得出結果。已包括醫生診症費及健康證明書。

樂善堂︰提供深喉唾液化驗測試，收費為250元，包括醫生諮詢服務、檢測費用及化驗報告，最快2至3個工作天得知測試結果。

莊柏醫療︰提供RT-PCR核酸測試，收費為950元，包括診金、檢測費用、健康證明書，最快1至2個工作天得知測試結果。

浸會醫院︰提供鼻咽拭子及深喉唾液測試，收費為1,820元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，下午一時前提交樣本，可於同日約六時取得化驗結果。

仁安醫院︰提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，分別收費為2,000元及2,500元，包括診金、檢測費用、化驗報告，最快即日取得化驗結果；而快速鼻咽拭子測試收費為3,200元，最快2小時得結果。

嘉諾撒醫院︰提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，收費為1,500元起，不包括醫生診症費及樣本收集費用，最快4至6小時可得知結果。

  測試內容 價錢（元） 最快得出測試結果時間
卓健醫療 反轉錄聚合酶鏈式反應測試 950 1至2個工作天
港安醫院 深喉唾液測試及鼻咽拭子測試 1,500至2,470 6-7小時
港怡醫院 深喉唾液測試 1,950 5小時
寶血醫院 鼻咽分泌物病毒核酸測試/深喉唾液核酸測試 2,070/ 1,380 2至6小時
香港中大醫務中心 深喉唾液化驗 1,100 1至2天
養和醫院 深喉唾液測試 2,000 即日
盈健醫療 即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應 950 1個工作天
樂善堂 深喉唾液化驗 250 2至3天
莊柏醫療 即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應 950 1至2天
浸會醫院 鼻咽拭子／深喉唾液 1,820 即日
仁安醫院 深喉唾液／鼻咽拭子測試 2,000／2,500 即日/2小時
嘉諾撒醫院 深喉唾液／鼻咽拭子測試 1,500起 4至6小時

*一切資料以官方公布為準

更多關於新冠肺炎資訊，可瀏覽衞生防護中心網頁

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 生活理財

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