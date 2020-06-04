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2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳

其他地區 17:48 2020/06/04

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2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳

不少人移民最終都是為了取得當地永久居留權，繼而入籍成為公民，享受當地的福利。一個地方究竟有多受公民歡迎？對公民來說又是否宜居呢？根據雜誌《CEOWORLD》的研究指，荷蘭是2020年最適合其公民居住的地方，其後為德國及新西蘭；港人熱門移民地之一的台灣排第12位，為亞洲之冠；新加坡排第16名，中國則排58位。

【延伸閱讀】【退休規劃】2020年最佳退休國家　泰國列十大 亞洲最佳

《CEOWORLD》對171國家／地區進行評分，排名主要考慮穩定性、滿意度和平衡性三方面。穩定性的評分指標包括經濟增長、人口平均壽命、收入和工作保障及住屋條件等；滿意度的評分指標則包括安全、幸福程度及教育制度等；平衡性評分指標包括人權、工作生活平衡及性別平等等。

根據報告排名，荷蘭奪得榜首，其後依序為德國、新西蘭。荷蘭面積不算大，總人口超過1,600萬人，當地公民可享不同的社會福利，包括教育及醫療服務。而德國有歷史悠久的科技及研究設施，更是歐洲最大的經濟體，經濟有穩定增長及失業率低，亦令德國成為適合其公民居住的國家。新西蘭除以優美的自然景觀見稱，其優質教育以及完善的醫療保障系統等沒有令其公民失望，令她登上前三甲。

台灣排12 居亞洲之冠

頭10位上榜的國家大多位於歐洲，亞洲只有台灣及新加坡能夠擠身前20名。台灣排名12位，而新加坡則排16位，兩者的滿意度和平衡性都達90分以上，惟穩定性得分只有50多分。此外，日本、南韓以及中國也有上榜，分別位於27位、38位及58位。

2020年十大最適合其公民居住的國家排名

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 環球視窗

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