疫症啟示：防範於未然

過去幾個月，各國都竭力對抗高傳播性的新冠病毒，但全球仍有數以百萬計的確診數字，當中有數十萬人病歿。至於香港，截至5月26日，錄得1,066宗確診個案，其中4人死亡。經濟方面，疫情擴散，衝擊環球經濟，股市大瀉，不少國家都因而觸發「熔斷潮」。一場疫情，讓很多市民的平凡生活變得動盪，變得焦慮不安，既擔心染疾，也擔憂投資虧損。

最近，瑞士再保險集團公佈一份新冠肺炎消費者調查*，發現香港有超過4成受訪者現時正尋找機會購買新的保險，而有22%已購買新保險，反映疫情之下，市場對保險有更大、更迫切的需求。被問到如果要削減開支，香港只有9%受訪者表示願意取消人壽保險，意味即使經濟受挫，人壽保險對他們來說仍然非常重要。

至於銷售形式，6成香港受訪者認為，全程在線處理保單是選擇保險公司的首要考慮原因，而超過一半受訪者希望條款更加靈活，以及付款或理賠過程更加快捷。若以此客戶期望為目標，保險公司需要積極開拓網上銷售渠道，完善一站式點對點服務。以中銀人壽為例，已經投入數年開發時間，客戶除可在網上投保特定保險外，亦能利用電子服務平台管理保單，並且提出理賠申請。可以預期，市場也會推出投保簡易、彈性更高的保險產品，讓市民有更加個人化的選擇。

調查結果主要用作估量保險市場的發展趨勢，若從中銀人壽最近公佈的2019年理賠數據，也能夠看到市民對保險保障的實際所需。於危疾賠償中，67%個案是癌症，18%是心臟病，一共佔整體索償個案8成。至於身故賠償，超過一半的個案都是癌症，當中有35%屬於消化系統癌症，例如腸癌。

在醫療賠償中，41歲以上男性超過7成，女性更超越8成；至於危疾賠償，全部男性受保人都是41歲以上，女性則高達87%。對於年輕一族，也千萬不要掉以輕心，因為最年幼的住院賠償和身故賠償個案，分別是初生3個月和16歲。疾病和意外往往防不勝防，若不幸患病，醫療開支可以令人大失預算，合適的保險產品除了是理財規劃的一部分，也是健康保障的一道重要防線。

生命無常，面對突如其來的疾病，我們都會感到徬徨，甚至束手無策。我們不能預知未來，但可以做的是未雨綢繆，防範於未然，預先準備合適的保險，買一份安心。倘出現意外或不幸患病，也不至於驚惶失措，擔憂醫療開支或失去收入。肺炎疫情雖然有緩和趨勢，但還沒有完全退卻，各位市民還是要謹慎小心。

*瑞士再保險集團委託市場調研公司於2020年4月對澳大利亞、新加坡、中國香港地區，以及中國北京和上海的2500名居民展開調研。

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