【送口罩】登記成為hket 會員活動 有機會贏MIHK本土生產口罩

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MIHK成人口罩（一盒50個）建議零售價：HK$180/盒
口罩認證：通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE過濾檢測
FDA認證：MIHK GROUP LIMITED|10070727
效果：口罩由BFE及PFE 98%熔噴布料製造
型號：MIHK-ENBFE99證書
中童口罩
中童口罩（一盒30個）建議零售價：HK$150/盒
口罩認證：通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE過濾檢測
FDA認證：MIHK GROUP LIMITED | 10070727
效果：口罩由BFE及PFE 98%熔噴布料製造
型號：MIHK-ENBFE99證書
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欄名 : 消費錦囊