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【送口罩】登記成為hket 會員活動 有機會贏MIHK本土生產口罩

消費錦囊 19:39 2020/06/03

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免費送口罩！本港口罩生產商MIHK聯同HKET，送本地生產口罩，每位參加者可贏成人或中童口罩一盒（價值$150-$180），口罩更通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE 過濾檢測。想知道點免費拎到MIHK香港口罩品牌？即click以下連結！

贏口罩方法︰按此

成人口罩資料︰

MIHK成人口罩（一盒50個）建議零售價：HK$180/盒

口罩認證：通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE過濾檢測

FDA認證：MIHK GROUP LIMITED|10070727

效果：口罩由BFE及PFE 98%熔噴布料製造

型號：MIHK-ENBFE99證書

中童口罩

中童口罩（一盒30個）建議零售價：HK$150/盒

口罩認證：通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE過濾檢測

FDA認證：MIHK GROUP LIMITED | 10070727

效果：口罩由BFE及PFE 98%熔噴布料製造

型號：MIHK-ENBFE99證書

除了參加活動贏口罩，亦可透過以下連結購買口罩︰按此

欄名 : 消費錦囊

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