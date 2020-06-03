【送口罩】登記成為hket 會員活動 有機會贏MIHK本土生產口罩

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成人口罩資料︰

MIHK成人口罩（一盒50個）建議零售價：HK$180/盒

口罩認證：通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE過濾檢測

FDA認證：MIHK GROUP LIMITED|10070727

效果：口罩由BFE及PFE 98%熔噴布料製造

型號：MIHK-ENBFE99證書

中童口罩

中童口罩（一盒30個）建議零售價：HK$150/盒

口罩認證：通過ASTM F2100 Level 2及EN14683 TypeIIR BFE過濾檢測

FDA認證：MIHK GROUP LIMITED | 10070727

效果：口罩由BFE及PFE 98%熔噴布料製造

型號：MIHK-ENBFE99證書

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