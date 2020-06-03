澳洲酒評家James Halliday拍賣自家珍藏　　究竟Domaine de la Romanee-Conti有多好？

▲ Langton's Auction由即日起至6月28日，網上拍賣James Halliday的DRC珍藏。

Robert Parker退休，大家還認識哪些酒評家呢？英國的Hugh Johnson、Steven Spurrier、Oz Clarke？澳洲的James Halliday？南非的John Platter？還是因為這些上一代的酒評家，退休的退休，少露面的少露面，已經轉投「新歡」，如近年湧現的一大堆Master of Wine－－Jancis Robinson、Jeannie Cho Lee、Lisa Perrotti-Brown；又或者動作多多在香港很活躍的James Suckling，以致熟悉法國酒的Neal Martin及Michel Bettane？

▲ 雖然澳洲酒評家James Halliday拍賣法國酒有點奇怪，但畢竟DRC是有價有市。

筆者學酒的年代，都是看Robert Parker、Hugh Johnson、Oz Clarke、James Halliday的書，今天當然是上網Google下便成。James Halliday自1970年開始寫酒評，出版了超過70本書，其中最風行應該是《Australian Wine Companion》，每年一本評價澳洲酒。但原來他自家收藏最昂貴的葡萄酒，仍然是法國的Domaine de la Romanee-Conti（DRC），估計值100萬澳幣。

最近James Halliday在《Weekend Australian》撰寫文章，指他家中收藏的葡萄酒已達1萬瓶，而DRC是在60年代末70年代頭開始購買。一直以來，主要透過倫敦佳士得拍賣行、在澳洲84年已開始賣酒的酒商（Negociants），以及直接從DRC購入。現在大概收藏了260瓶DRC，他只與朋友分享過，但從沒有賣出過，今天在邁向82歲生日之際，他透過Langton's Auction（https://www.langtons.com.au/auctions/this-week）網上拍賣這DRC珍藏，由即日起至6月28日。

▲ Langton's Auction現已開始拍賣James的珍藏，有興趣可到網上競投。（網上截圖）

全球爭奪5,500瓶DRC

筆者曾經訪問過James Halliday，其中一條問題是：你最喜歡哪一款葡萄？他當時答說：Pinot Noir。難怪他對布根地的DRC那麼鍾情，因為布根地主力就是以Pinot Noir釀製紅酒。

DRC這酒莊最初是由4個葡萄園起家，1760年，Prince de Conti購買了酒莊後，酒莊的出品都歸他自用。經過數次易手，直至1869年，DRC才由今天的兩個家族所擁有。DRC那不足30公頃珍貴的葡萄園難得之處，是沒有受19世紀在歐洲肆虐的Phylloxera（蚜蟲）影響。而每年只有5,500瓶的產量，令到DRC的價格一直上揚。

▲ James曾提及1998年到訪DRC。筆者2012年去布根地出差時，也只是在酒莊門口及葡萄園經過，到此一遊而已。

James擁有最舊的DRC珍藏是1942年，值得注意的年份還包括1948、1962及1971年，以及他一直以來的最愛－－1978年。

他清楚記得他第一次喝DRC時，情景就好像昨天發生一樣。他只是聞一聞，頸後的頭髮就豎起，呆了一呆，從沒想過有這麼優雅的香氣。聞已那麼享受，他差點忘記嘗一口。

2005年，在一場絕大部分都是1929年的葡萄酒晚宴上，他喝到1929年的Romanee-Conti，還要是magnum裝，售價是6萬澳幣（約港幣318,625），成為當晚全場的焦點。

▲ James Halliday第一口的DRC，原來是1962年的La Tache。

6個葡萄園6枝酒各有優點

James說他有超過6枝的La Romanee-Conti，即DRC最高身價的葡萄酒，當然是被大家炒起，但是否DRC其他出品也不濟？聽聽James如何評價：

▲ James Halliday點評這6枝DRC的極品。

Echezeaux：這葡萄園一直出產表現力強的紅酒，有誘人的花香、紅果的甜美，以及如絲絨般的單寧。

Grands-Echezeaux：酒莊會簡稱它為Grand，James說，某程度上已認可其酒質。相比Echezeaux的出品，更豐滿、更具結構，有著黑果及野味的風味。

Romanee-St-Vivant：James對這葡萄園的出品是有點偏愛，就算酒莊未購買、未改善之前已經情有獨鍾，收購後葡萄酒更芳香、酒質更柔順。James會將它排名於La Romanee-Conti及La Tache之後。

Richebourg：許多DRC的粉絲都覺得Richebourg葡萄園應該排在La Romanee-Conti之後，原因是那如絲絨般的柔順。但James的看法是需要多些時間去發揮其魅力，尤其是絕佳的年份。

La Tache：許多人都覺得只陳年20年的La Tache及La Romanee-Conti的葡萄酒是很難分辨出來，而且很容易會覺得La Tache較佳，因為那難以置信的芳香，以及那驚人的餘韻。

La Romanee-Conti：這麼多年來，不用多說，James試過許多次La Romanee-Conti，最難以忘懷是1956年，是在酒莊酒窖中矇瓶品試。那時候葡萄樹只是種植了10年，但已經有驚人的表現，令James留下深刻印象。

可能大家會覺得：我都買不起DRC來喝，但有部分葡萄園不是DRC獨家擁有，相對便宜一點，有機會大家可以嘗嘗箇中風格。