【口罩供應】OxyAIR Mask彩虹口罩周四登記抽籤　一盒3色30個售90元（附購買連結）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品，不少港資設廠生產口罩。本地口罩品牌「OxyAir Mask」公布，周四（6月4日）將開售彩虹系列口罩，一盒3色合共30個口罩，售90元，將採取「先登記、後抽籤」形式，名額共有4萬個。

OxyAir Mask在Facebook專頁公布開售細節，是次將以「先登記、後抽籤」形式發售，並於6月4日早上9時30分正式接受登記認購，翌日早上開始抽籤。每名中籤者最多可以購買3盒彩虹口罩三色別注版，每盒彩虹口罩有齊三種顏色，包括粉紫、粉紅和粉綠￼。每盒30個，每色一包，每包10個，售價為90元。

口罩將會於6月25日至7月10日期間每天分批發貨，系統將以客戶付款之先後次序順序發貨，發貨將收到發貨通知。

登記網址

登記時間 ：

6 月4日早上 9時30分 至 6 月5日早上 9時30分

登記抽籤名額：200,000個（額滿即止）

購買名額：40,000 ￼個

登記方式：

登記人仕在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料

每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

送貨方式：

購買者可選擇經順豐或Alfred智能櫃取貨，費用如下：

順豐：30元/2盒 ；36元/3盒

Alfred 智能櫃：2盒或3盒一律20元

撰文：hket小編

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