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OxyAIR Mask今早開放登記買口罩　許留山逢星期四買第2客食品享4折

消費錦囊 07:00 2020/06/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OxyAIR Mask：今早9時30分登記抽籤買口罩

OxyAIR Mask於今日（4日）上午9時30分開售彩虹系列口罩，一盒3色合共30個口罩，售90元，將採取「先登記、後抽籤」形式，名額共有4萬個。

登記網址

詳情：【口罩供應】OxyAIR Mask彩虹口罩周四登記抽籤　一盒3色30個售90元（附購買連結）

2. 許留山：逢星期四買第2客食品享4折

由即日起至2020年6月30日，於指定日子正價惠顧芒の手作/鮮果の手作/手調飲品系列，第2客產品即享：

  • 逢星期一至三－3折
  • 逢星期四－4折
  • 逢星期五－5折

此優惠只適用堂食，折扣優惠將以最低價產品計算，產品數量有限，售完即止。鮮果の手作系列不適用於元朗分店。

3. 波仔：40元3盒波仔自家品牌點心

由即日起至6月15日，任選3盒波仔自家品牌點心只需40元。如需享用此優惠，必須成為波仔Facebook專頁Fans

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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