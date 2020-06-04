【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？

食息退休，是不少港人維持退休生活的方法。過往，滙豐（00005）穩定的派息政策曾為股民帶來持續收入。除了銀行股、公用股「息誘」股民外，香港市場上亦有其他理財工具，可讓投資者收息。當大家進行退休規劃時，都要了解不同工具的利弊，小心選擇，才可以自製長糧安享晚年。筆者今次將比較股票、股票基金、派息基金，及政府支持的即期年金，在收入的波動性、資產升值機會、對冲長壽風險等方面所扮演的角色。

不少退休人士都希望將退休金或強積金，轉化為長綫收入。假設將100萬元的積蓄，分別投放於常見的退休規劃工具，如滙豐、盈富基金、安聯收息及增長基金、及香港年金（見註1、2、3），當經歷長達10年的時間，大家可以得到多少收入呢？由於安聯收息及增長基金、及香港年金推出至今不足10年，所以我們只能由它們推出開始起計，才作比較。另外，在下列分析中，香港年金的受保人為65歲男士。

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股票、基金派息難料 香港年金收入有合約保證

在股票的股息收入方面，過去10年，滙豐一般每年派息4次，年度派息總額介乎29,043元（2020年）至49,584元（2016、17、18、19年）。至於股票基金，盈富基金每年派息2次，派息總額介乎21,517元（2011年）至44,282元（2018、19年），面對近期經濟不景氣，今年派息亦有40,962元（2020年）。兩者的派息波幅頗為顯著。

在比較的資產中，安聯收息及增長基金每月派息，平均年度派息總額最高，即使今年市況不穩，依然派息68,638元，波幅低於上述股票及股票基金。不過，大家要留意，在過去7年，其年度派息總額由基金成立初期的高位85,798元（2014、15、16年），逐年下跌，往後派息走勢，值得大家深思。（注意﹕本文提及的安聯收息及增長基金的收入，是假設投資者於基金市場購入基金，並非透過投資相連保險購入有關基金）

至於政府加持的香港年金，也是每月派息，對於65歲男士投保，每年派息總額皆是69,600元。因為香港年金的派息額全是保證，即使市況再壞，承保的香港年金有限公司亦需按合約規定，履行派息。所以，在往後的日子，只要受保人依然在世，亦可確保每年得到穩定的收入。但讀者需留意，香港年金的收入會因應投保年齡、性別、投保金額而有所不同，詳情請瀏覽香港年金網站。

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股票基金派息受市況及政策影響

而股票、股票基金、派息基金的每年收入，是基於資產淨值（NAV）及派息率，兩者皆受市況波動及發行公司的政策所影響，所以，它們的派息收入浮動。不少退休人士都期望股票、基金可以賺價又賺息，不過，這的確要考驗大家長綫的投資眼光。再看滙豐，撇除今年不派息，在2016年至19年期間每年派息49,584元，有不俗的派息額，但這幾年間滙豐的股價卻大不如前。

至於基金，每個基金的派息策略亦不同，有的賺了錢就再投資、或派息；也有些基金可從資本中支付派息，但這可能令每股資產淨值即時下降，及令用作將來投資的基金資本減少。至於派息基金中的表表者，安聯收息及增長基金屬於後者，簡單說，可以「派本」。

說到派本，不少人都認為香港年金也是派本，與派息基金有何分別呢？無疑，隨着香港年金的受保人得到年金收入，其保單的現金價值會愈來愈低。那麼，受保人除了食自己的本外，還得到甚麼呢？這關乎香港年金的目的：對冲長壽風險。試計一計，65歲男士投保100萬元的香港年金，按合約規定，大概14年多後，便已派完本金。不過，香港年金是保終身的，即使受保人長命百二歲，亦可得到每年69,600元穩定的年金收入。至於股票、股票基金、派息基金，我們無法計算它們長遠的股價、資產淨值，亦無法估計大家幾十年後有多少收入。

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香港年金不宜早期退保 退休規劃須平衡投資

當考慮退休規劃時，大家亦要衡量各個理財工具的資金流動性，如需應急，能將資產轉換為多少現金。對於香港年金，如果受保人要於回本年前早期退保、或提取部分現金，除非後者涉及醫療及牙科開支，否則受保人可能有損失（提取／取回金額少於供款減去已收取的年金）。至於股票、股票基金、派息基金，資金流動性相對地高，但賣出價究竟是高是低，就要視乎當時市況及有關資產淨值。如果大家眼光好，選中優質股、優質基金，資產淨值亦可能持續有增長。

綜合而言，上述理財工具各有作用。香港年金勝在保證終身有穩定收入，但資金流動性不高，亦不能升值。相反，股票、股票基金、派息基金的派息及資產淨值較波動，可升可跌，考眼光亦要看市況，但不能對冲長壽風險。作為退休的理財規劃，大家應如何選擇？

回首2年前，股市愈升愈有，有誰估到中美貿易戰、反修例風波、新冠病毒肺炎全球大流行，傳說中的黑天鵝頻頻出現，就在這1年間陸續發生，說來仿如隔世。所以，退休人士應先考慮自己能承受的風險，分清不同理財工具的作用，制定平衡投資組合，不要孤注一擲。香港年金有穩定派息，不受市況影響，風險較低，值得退休人士考慮。但當市道好、面對通脹壓力時，大家可能不甘於香港年金的固定收入，所以，在退休組合內，大家仍可量力加入其他投資工具，但要注意潛在風險。筆者期望退休人士透過平衡投資，做到進可攻，退可守，退休無憂！

註﹕

1. 假設退休人士分別將100萬元，於4/5/2010投資於匯豐、盈富基金；於3/5/2013投資於安聯收息及增長基金；於3/5/2019投保香港年金。

2. 假設透過滙豐卓越理財買入滙豐股票、盈豐基金，相關的經紀佣金、其他交易費用、印花稅、託管服務等（如有），已被扣減，並反映於該年度的派息收入及資產淨值。

3. 假設透過滙豐卓越理財從基金市場投資安聯收息及增長基金，相關的認購費、交易費用、持續費用（例如管理費）等（如有），已被扣減，並反映於該年度的派息收入及資產淨值。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：食息退休全攻略 比較股票、股票基金、派息基金及香港年金】

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