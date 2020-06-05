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Sony拍Vlog專用相機　拍片神器一按切換對焦

博客 17:43 2020/06/05

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現今Facebook、IG以及各式各樣的Blog和專頁，大多以影片主導。簡單如手機也可拍攝短片，但要拍得專業就首選相機。Sony推出全新影像影像網誌相機ZV-1，多種功能及設定特別專為拍片而設，卻有傻瓜機的輕便，不用大機也可輕鬆拍攝高質影片。即使是自家製作YouTube影片，還是為女友老婆操刀拍攝，也能得心應手。

Sony ZV-1兼容自家品牌的藍牙無線拍攝手柄，可無線控制變焦、錄影，還可擴展為小型三腳架。

全新側翻式螢幕
新機外型似RX系列，只重294克，完全可以單手操控。全新多角度LCD觸控螢幕，可以180度扭mon水平翻轉，相機正面配有顯眼錄影燈，機身亦設有貼合手型的手柄，方便自拍。新機不設電子觀景器，機頂正中央為配備防風罩的三指向性定向收音咪，亦可用3.5mm插孔及多介面熱靴接駁其他配件。

機頂設有熱靴、麥克風以及新增的散景功能開關等，操作簡化得多。

ZV-1內置1.0 吋Exmor RS CMOS 影像感測器及蔡司F1.8-2.8大光圈鏡頭，能拍攝專業級4K HDR影片。高速混合式自動對焦系統亦能快速簡易地切換焦點，以拍攝不同的淺景深背景柔焦效果，機頂設散景功能按鈕，一按即能開關效果，令拍法可以更多變好玩。

內置自動標記垂直影片功能，可拍攝專為智能手機螢幕而設的短片。

Blogger們經常需要介紹產品，選擇產品展示設定，一按即可將視角擴闊，將焦點轉移到物件上，適合用作拍攝評論影片。自拍模式下亦有美肌功能，突出柔和自然的膚色，為女士拍攝就最適合。另外還有慢動作、縮時攝影等多種功能，輕易拍出充滿電影感短片。定價為$5,990，對於經常拍短片的YouTuber及Blogger來說應該甚吸引。

撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

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