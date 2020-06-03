用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡

一場肺炎疫情，大大提高了世人的衛生意識，大家回家後都會把一切隨身物品消毒一番，那手錶又如何？同樣可以用酒精消毒嗎？

鐘錶培訓導師Eldon Chim就做了一番研究，參考了不同領域的專家意見，並在個人網頁Mister Know How為錶主解開一些相關疑慮。Eldon表示不少錶匠和專家都是用酒精清潔手錶，他也不完全否定酒精能為手錶消毒的用途，不過大家為手錶消毒之前，則必需注意以下事項：

▲ 若使用高濃度酒精擦拭皮革錶帶表面，酒精會侵蝕漆料導致脫落。（經濟日報資料圖片）

1.酒精千萬不能碰錶帶

酒精對部分有機物質具有溶解性，若使用高濃度酒精擦拭皮革錶帶表面，酒精會侵蝕漆料導致脫落。而且消毒酒精一般含有水分，如果皮錶帶吸收了水分會排擠原來的油脂，處理不當會令皮錶帶逐漸變硬和乾裂。酒精是有機溶劑，亦會侵蝕橡膠表面，反覆以酒精擦拭的話會令橡膠錶帶變質變硬。

▲ 大多古董錶都採用膠材質製作錶鏡，如果用酒精擦拭，可能會出現白色霧化的現象。（經濟日報資料圖片）

2.膠質錶鏡對酒精敏感

藍寶石水晶是現在主流的錶鏡材質，這種硬度接近鑽石的合成物料，基本上可用酒精擦拭而不影響表面。可是很多古董腕錶和市場上例如Omega Speedmaster Moonwatch和Tissot Goldrun Hesalite 18K Gold等特別錶款，就是採用acrylic、hesalite或plexiglass一類膠材質製作錶鏡，如果用酒精擦拭，可能會出現白色霧化的現象，破壞錶鏡的外觀。

▲ 若寶石長期接觸酒精，表面有機會失去光澤。（經濟日報資料圖片）

3.寶石可能失去光澤

雖然酒精不會跟鑽石產生不良反應，但是不少寶石長期接觸酒精後表面會失去光澤，因此如果腕錶鑲嵌了鑽石或寶石，大家要格外注意。

▲ 酒精有機會使錶殼內的膠圈變質，降低手錶的密閉性和防水性。（取自Mister Know How網頁）

4.防水膠圈易變質

大部分高級手錶會在錶殼內加有一個防水膠圈，如果膠圈跟酒精接觸，也會出現變質，降低手錶的密閉性和防水性。若然手錶的防水膠圈已經老化變質，消毒酒精裏的水分更有機會滲入，最終會導致機芯零件受潮而影響正常運作。

Eldon的建議是，酒精基本上可以用作消毒部分手錶，但是在使用前，要徹底了解自己手錶的材質和狀況是否合適，在清潔過程中也要特別注意。如果自己沒有信心能夠掌握正確方法的話，還是不要亂來。

整理︰梁靜詩