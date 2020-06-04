▲ 【財務自由】百萬富翁35歲提早退休 達到財務自由6大心得 -

財務自由、提早退休是不少人的夢想，但真正達成目標的人不多。美國百萬富翁Steve Adcock在CNBC撰文，分享他在35歲就能提早退休的心得。他認為，即使不是以提早退休為目標，也可根據以下的6大原則來累積財富。

Steve Adcock退休前從事軟件開發的工作，他在2016年儲蓄夠100萬美元（約775萬港元）後，隨即辭去工作，在35歲時與妻子一起退休。他撰文分享，他遵循以下6大原則，達到財務自由、提早退休的目標。

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1. 將財務自由視為首要目標

第一條規則是將財務自由作為你的第一目標。他分享指，年輕時他工作薪水很高，而且工作出色，但他仍會害怕上班。他認為每天工作、進行會議和通勤都令他感到很疲累，於是，他在20多歲時，便決定要盡早離開朝9晚5的生活，環遊世界，並將提前退休作為他的首要目標。

專注想要達成財務自由的目標，令他改變了理財的習慣，開始儲蓄7成的收入，並時刻提醒自己，別要花費在不需要的東西上。他指出，剛開始的時會感到困難，但知道這些習慣都是有助他完成目標，因此不覺得是犧牲。他舉例指，這有如健身一樣，只有改變飲食和健身習慣，體重才會減輕或增加，而且你必須非常想要達成，才能夠堅持下去。

2. 積極增加收入

Adcock指，即使他年收入達六位數字，但仍不斷在思考如何在工作以外，善用自己的技能增加收入。他積極創立副業，建立了一個金融網站，並在網站上發表文章，每月的平均收入為1,000美元（約7,750港元）。他更與妻子合作開設了一個YouTube頻道，記錄他們旅行生活，每月賺取400至500美元（約3,100至3,875港元）。

經營副業以外，他正職工作時亦非常努力，因為那是他主要收入來源。他曾主動要求加薪2次，並透過努力工作的成效，向老闆展示為何他應該得到10%或15%的加薪。在他職業生涯的中期，他更主動要求升職，4個月後，他成功升任做主管。

他與妻子共同儲蓄7成的收入，每年約20萬美元至23萬美元不等（約155至178萬港元），因此他們才能逐步向提早退休邁進。

3. 投資具升值潛力的資產

Adcock指，單只是儲蓄、加薪及經營副業，都無法幫助你更快達至提早退休。Adcock指，他與妻子透過投資具升值潛力的資產，例如股票市場、房地產、企業、古董等，來建立自己的財富。

他指，通過複合利息的力量，資產不僅會綫性增長，更會以幾何級數增長。他舉例指，如果投資1,000美元，並且它在一年內升值10%，下一年的起點是1,100美元，如同樣升值10%，那回報將會是110美元，而不僅是100美元。

透過進行投資具升值潛力的資產，他們的儲蓄達到超過100萬美元（約775萬港元）。他認為，在投資方面，遲到總比沒有好，如果尚未開始，亦可善用網上的資源及財務顧問等協助。

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4. 自動繳費

Adcock指，他喜歡採用自動轉帳的方式來支付信用卡帳單，以及退休帳戶供款。他認為，自動化將令生活變得更加輕鬆，因為不必依靠紀律來繳付帳單，也避免了逾期罰款、利息或信用評分降級等情況。

5. 了解個人開支

Adcock認為，清除債務最有效的方法之一就是確切地知道自己的開支。他認為，每分錢都很重要，建議應該經常查閱帳單，並了解帳單上的每項費用開支。他又指，人應該在為退休帳戶注資及繳付帳單後，才訂立消遣娛樂的開支，以避免開支過多。而且，每日的小額消費也不容忽略，如早上買咖啡及外出吃午飯等，都會積少成多。此外，他亦提醒，想要減少開支，亦要審視每月訂閱的服務，考慮自己的使用頻率及是否有需要。

6. 減少不必要的開支

Adcock指，他曾經也是個大花筒，擁有昂貴的跑車及運動型單車，但當他以提前退休為目標後，就將所有東西都賣掉。他現時與妻子過着節儉的生活，但依然快樂，他們不再訂閱收費電視，而是以近半價的串流平台取代，每月只花50美元（約387港元）在餐廳用餐，每年購買新衣服的次數少於2次。

他認為，即使要完成儲蓄目標，也不必削減所有開支，而是根據原則評估優先次序，將錢花在能令你開心的事情上，減少在不能令你快樂的消費。

責任編輯：李瑩

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