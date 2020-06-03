  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 17:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

東方人選眼鏡還是日本的好　Yellow Plus簡約設計內藏職人功力

博客 17:23 2020/06/03

分享：

全球眼鏡生產商可分為兩大陣營，分別是歐美和日本，因為西方和東方人的面型骨架截然不同，懂得選擇的，都會選擇後者，以下是箇中原因：

Yellow Plus的設計可以說是非常簡單，但從頂部觀看，就可以看見鈦金屬框架前後被acetate夾著，出色的造工可見一斑。（$3,700/攝影：黃建輝）

余文樂經常佩戴Yellow Plus的眼鏡。（網上圖片）

因為西方人的鼻樑比東方人高，頭骨的闊度亦比較大，因此，歐美眼鏡品牌在設計和生產時往往忽略了鼻托對我們的重要性，而且鏡框太闊亦配合不了東方人的面型，所以對於戴眼鏡有一定年資的「四眼一族」，都會懂得來自日本的眼鏡才是我們面上的最終「歸宿」。

應用了玫瑰金是品牌新的嘗試。（$3,700/攝影：黃建輝）

Yellow Plus的設計師山岸稔明。（網上圖片）

在眾多來自日本的眼鏡品牌中，大家可要留意由設計師山岸稔明所創立的Yellow Plus，一直以來它的設計和大家所認知的另一個日本眼鏡品牌999.9一樣，同樣走實用路線，但前者卻沒有後者那種幾乎來得一點花巧也沒有，全人手造的鏡框帶點北歐式的簡約主義，其中的大熱款式必定是這年頭最流行的「中金架」款式（中金架意指鏡框中間位置用上金屬支架）。

鏡框上呈現看似簡單的啞灰色，其實是經過兩次電鍍和上色的效果。（$3,700/攝影：黃建輝）

「中金架」是Yellow Plus的一個大熱款式。（$3,700/攝影：黃建輝）

此外，在鏡框上色方面亦有著新的突破，鏡框上的啞色部分正是經過雙重電鍍處理，首先鍍金然後再鍍上其他顏色，看似平平無奇，但背後不為人知的精密計算，才是Yellow Plus能夠屹立20年的重要原因。

產品查詢：尊貴視力（2522 1488）

記者：何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

嶄新面料引發機洗西裝　機洗就代表一勞永逸？
2020/05/26
嶄新面料引發機洗西裝　機洗就代表一勞永逸？
男人的衣櫃總有一件Polo Shirt　反領穿著是大忌
2020/05/19
男人的衣櫃總有一件Polo Shirt　反領穿著是大忌
為夏天而存在的Seersucker
2020/05/12
為夏天而存在的Seersucker

最新專欄文章 更多

用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡
今日
用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡
奧斯卡最佳導演奉俊昊監製Netflix美劇《末世列車》　幹探調查命案揭開吃人黑暗秘密
2020/06/02
奧斯卡最佳導演奉俊昊監製Netflix美劇《末世列車》　幹探調查命案揭開吃人黑暗秘密
三菱L200第5代Facelift版 現代型格農夫車
2020/05/29
三菱L200第5代Facelift版 現代型格農夫車
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
2020/05/28
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
Panerai香港成立全球首個腕錶配件展示廳　更換錶帶過程從此不一樣
2020/05/28
Panerai香港成立全球首個腕錶配件展示廳　更換錶帶過程從此不一樣
品牌 產品 消費種類 消費資訊 時裝

上一篇文章

用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡

下一篇文章

P按 H按 點揀好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【零存整付】月儲$2,000年息1厘　一年後本利和多少？
【零存整付】月儲$2,000年息1厘　一年後本利和多少？
博客 - 唱美金、開離岸戶口避險前 先諗呢兩個問題
唱美金、開離岸戶口避險前 先諗呢兩個問題
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
奧斯卡最佳導演奉俊昊監製Netflix美劇《末世列車》　幹探調查命案揭開吃人黑暗秘密
奧斯卡最佳導演奉俊昊監製Netflix美劇《末世列車》　幹探調查命案揭開吃人黑暗秘密
博客 - 滙豐信用卡換里數好着數？ 識玩應該點樣玩？
滙豐信用卡換里數好着數？ 識玩應該點樣玩？
博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批