東方人選眼鏡還是日本的好　Yellow Plus簡約設計內藏職人功力

全球眼鏡生產商可分為兩大陣營，分別是歐美和日本，因為西方和東方人的面型骨架截然不同，懂得選擇的，都會選擇後者，以下是箇中原因：

▲ Yellow Plus的設計可以說是非常簡單，但從頂部觀看，就可以看見鈦金屬框架前後被acetate夾著，出色的造工可見一斑。（$3,700/攝影：黃建輝）

▲ 余文樂經常佩戴Yellow Plus的眼鏡。（網上圖片）

因為西方人的鼻樑比東方人高，頭骨的闊度亦比較大，因此，歐美眼鏡品牌在設計和生產時往往忽略了鼻托對我們的重要性，而且鏡框太闊亦配合不了東方人的面型，所以對於戴眼鏡有一定年資的「四眼一族」，都會懂得來自日本的眼鏡才是我們面上的最終「歸宿」。

▲ 應用了玫瑰金是品牌新的嘗試。（$3,700/攝影：黃建輝）

▲ Yellow Plus的設計師山岸稔明。（網上圖片）

在眾多來自日本的眼鏡品牌中，大家可要留意由設計師山岸稔明所創立的Yellow Plus，一直以來它的設計和大家所認知的另一個日本眼鏡品牌999.9一樣，同樣走實用路線，但前者卻沒有後者那種幾乎來得一點花巧也沒有，全人手造的鏡框帶點北歐式的簡約主義，其中的大熱款式必定是這年頭最流行的「中金架」款式（中金架意指鏡框中間位置用上金屬支架）。

▲ 鏡框上呈現看似簡單的啞灰色，其實是經過兩次電鍍和上色的效果。（$3,700/攝影：黃建輝）

▲ 「中金架」是Yellow Plus的一個大熱款式。（$3,700/攝影：黃建輝）

此外，在鏡框上色方面亦有著新的突破，鏡框上的啞色部分正是經過雙重電鍍處理，首先鍍金然後再鍍上其他顏色，看似平平無奇，但背後不為人知的精密計算，才是Yellow Plus能夠屹立20年的重要原因。

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記者：何偉雄