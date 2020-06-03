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【離岸戶口】低門檻離岸美股戶口一覽　邊間係離岸？邊間零蚊開戶？

日常開支 17:50 2020/06/03

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本港局勢不穩，開設離岸戶口成為城中話題。現時在本港開設離岸銀行戶口的門檻較高，動輒要求100萬港元以上資金，資金不多，低門檻的選擇有離岸美股戶口，而且可作為學習投資美股的起步點。現時港人較熟悉的美資證券行分別有盈透證券（Interactive Brokers）、第一證券（Firstrade）、德美利證券（TD Ameritrade）及嘉信理財（Charles Schwab），但要留意並非所有證券行是離岸性質。

【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽

盈透證券（Interactive Brokers）

開戶資金：1萬美元（約77,500）

佣金收費︰0.005美元／股（最低1美元，最高交易額1%）

月費：每月10美元（每月交易佣金多於10美元、25歲以下、賬戶資產多過10萬美元（約77.5萬港元）可獲豁免）

是否離戶︰不是，香港用戶的資金存放在本港銀行帳戶

SIPC保障：港版沒有，美版有

扣帳卡（Debit Card）：沒有

第一證券（Firstrade）

開戶資金：沒有要求

佣金收費︰0

月費：沒有

是否離戶︰是

SIPC保障：有

扣帳卡：有，美國境外使用收3%手續費

德美利證券（TD Ameritrade）

開戶資金：沒有要求

佣金收費︰港版6.95美元，美版豁免

月費：沒有

是否離戶︰是

SIPC保障：有

扣帳卡：沒有

嘉信理財（Charles Schwab）

開戶資金：2.5萬美元（約19.4萬港元）

佣金收費︰0

月費：沒有

是否離戶保障︰是

SIPC：有

扣帳卡：有，全球免手續費，但香港用戶並以香港地址登記，不獲發出卡

與香港的香港存款保障委員會類似，美股戶口的股票資產獲美國投資者保護公司（Securities Investor Protection Corporation，SIPC）保障，最高有50萬美元的保障。名單可以去SIPC官網查看。

至於開戶有疑難的人士，第一證券及德美利證券均提供華語支援熱綫，而盈透證券及嘉信理財則在港設有分行，皆可為投資者解答開戶的問題。

另外，由本港滙款美元去以上證券行，要留意發款行及收款行收取的電滙手續費，一般而言，每次約數百元。收費方面可查閱此文章

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 生活理財

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