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【報稅2020】填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇

日常開支 18:58 2020/06/03

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【報稅2020】填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇

稅季又來了！稅務局近日發出逾200萬份報稅表，納稅人須於1個月內遞交報稅表。打工仔辛苦工作賺錢，當然應該盡用免稅額減低稅款。除了子女、供養父母免稅額外，不少納稅人在填寫報稅表時可能會遺忘其他的稅項扣除。本網整理了幾個大家經常遺漏的可扣稅項目，填表時候記得要留意！

【延伸閱讀】【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表　市民須於7月2日前交表

認可慈善捐款：最高扣除額為應評稅入息的35%

認可慈善捐款總額不少於100元，而最高扣除額為應評稅入息的35%。若納稅人想扣除認可捐款，必須有獲豁免繳稅的慈善團體或政府發出的收據，更需將有關收據和紀錄保留6年，以便稅務局日後抽查。納稅人可以在稅務局網站，查詢合資格的慈善團體。

個人進修開支：最高扣除額10萬

個人進修開支亦可申請扣稅，最高扣除額達10萬，當中包括課程及有關考試費用。一般而言，個人進修開支必須為取得或維持在受僱工作中應用的資格而修讀，否則不能扣除。此外，如果所修讀課程已獲僱主、政府或任何機構發還全數或部分學費，報稅表只能申請扣除由自己負擔的餘數。因為《稅務條例》規定，不可就同一項開支獲兩次扣除。

居所貸款利息：最高扣除額10萬

如果在香港買入單位自住，現在正償還按揭貸款的話，納稅人可申請扣除居所貸款利息。此外，居所貸款利息每年最高扣除額10萬，年期為20個課稅年度且毋須為連續的年度。隨着還款期減少利息在每月供款金額中亦會遞減，因此愈早申請理論上利息佔比愈多，扣稅額亦愈多。

強積金或認可職業退休計劃供款：最高扣除額1.8萬

打工仔每月都要供強積金，不少人往往忘記強積金供款都可以扣稅，而每一個課稅年度最高扣除額為18,000元。除了強積金計劃外，其他獲積金局認可職業退休計劃（ORSO）的供款，都可獲扣除。

自願醫保計劃：每名受保人最高扣除額8千

每名自願醫保受保人每年可作扣稅的保費上限為8,000元，納稅人除了為自己購買自願醫保計劃外，亦可為家人購買自願醫保，每名受保人士的扣稅額及保費可合併計算，作扣稅之用，可扣稅人數不設上限。

延期年金及TVC：最高扣除額6萬

延期年金及強積金可扣稅自願性供款（TVC）的扣稅額是共用，每名供款人每年合共有60,000元上限。以現時累進稅率最高稅階的稅率17%計算，每名參加的納稅人最多可節省10,200元的稅款。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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