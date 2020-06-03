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【英鎊走勢】英鎊走勢升定跌　專家籲留意3大因素

收息攻略 13:16 2020/06/03

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【英鎊走勢】英鎊走勢升定跌　專家籲留意3大因素

英鎊被視為繼美元後，另一主流熱門貨幣，而英鎊定存息最高更達10.8厘（見）。但專家提醒，中短期內英鎊備受3大變數所主宰，或累滙價易坐過山車，兌美元介乎1.17至1.3上落甚大，包括︰

1.最樂觀的情景，推遲脫歐大限。

投資界指最樂觀的場景若出現，將刺激鎊滙衝上1.28；倘突破此重大阻力位，更有機上試1.3。

本周英國與歐盟重啟脱歐談判，扭轉因新冠病毐而停擺多時的僵局，市場更傳出英國首相約翰遜或借疫情為由，再三延遲今年底的脱歐死線，恒生 （00011） 首席市場策略員温灼培說，有消息傳出最快或於6月提出上述要求；澳新銀行更指，英國須於6月底前提出押後脱歐大限； ING亦料6月份英鎊將展開動盪的暗湧。

2.相反在最壞情況，硬脱歐風險未除。

温灼培指，英國就關税等最棘手的癥結，與歐盟談不攏。

歐盟擔心一旦肯妥協作讓步，給予對方較優厚條件離開歐盟，唯恐意大利等其他國家效法，紛紛醞釀脱歐，最終令歐盟瓦解。正因雙方僵持不下，英國被迫在無協議下脱歐，屆時將對市場帶來莫大驚嚇，鎊滙或跌穿1.2重要心理關口，頓變無險可守再尋底。

然而，温灼培預計縱使這機會暫不大，惟未能完全抹殺硬脫歐的潛藏風險。

3.英國或較美國更快採負利率

眼下英國正飽受疫症，以及脱歐陰霾的雙重夾擊，經濟已急滑坡，英國不少財金要員，巳先後出口術放風正探討負息；況且，5月20日拍賣3年期國債，破天荒呈負息0.003厘，炒家更押注最快或於今年底，英倫銀行有機會把現行0.1厘的超低官方利率，劈至負值，故利淡英鎊。

澳新銀行更料，在負息的威脅下，鎊滙於今年底或下探1.17底點。

【本地銀行英鎊定期存款利息比較，按下一頁

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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