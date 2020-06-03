▲ 八達通登陸Apple Pay首日現混亂 退款、退按金須經八達通App

八達通昨日（2日）正式登陸Apple Pay，引來大批iPhone用戶登記服務。不過，昨日已經有用家反映將實體八達通轉移至Apple Pay後，未能在iPhone上使用。而八達通公司其後亦在facebook專頁回應指，由於反應過於熱烈，有部分用戶未能成功加設新卡至系統上，完成修復後會即時通知。

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有用戶亦向本網反映，昨日將實體八達通轉移至Apple Pay後，一樣未能在iPhone上使用。詢問車站職員後，獲告知昨日中午時段有部分用戶未能成功加設新卡至系統上，導致部分客戶未能使用服務，而系統已在修復。由於登記轉移資料後，實體八達通即時失效，事主再以Apple Pay登記新一張八達通，不過一樣未能使用，並於晚間將新八達通取消。至今早，事主仍未能使用iPhone上的八達通，遂再次向車站職員求助。

修復完成未獲通知

車站職員讓事主填寫一份「顧客服務申請表」，要求維修未能在iPhone上使用八達通的問題，並同時取得電話查詢熱綫。其後事主致電熱綫查詢其八達通狀況及取消新八達通的退款程序，獲職員告知原有八達通的資料已經成功轉移至Apple Pay，而退卡退款程序需要在八達通App及O!ePay上進行。

雖然現時事主Apple Pay內的八達通已能運作，但事主卻質疑為何系統修復後為何未獲通知，而且其購買新一張八達通是以自己的信用卡進行，奇怪為何八達通公司未能直接把款項退還至信用卡，而需要透過O!ePay操作。

刪除八達通 需付手續費

根據八達通官網資料，如果想刪除Apple Pay內的八達通，需要利用八達通App才可完成退款程序，用家可即時透過「好易畀」（O! ePay）賬戶或「轉數快」取回退款。

需要注意的是，辦理Apple Pay內的八達通退款可能需要支付手續費。若Apple Pay內的八達通（個人八達通除外）在發出後90日內辦理退款，須支付11元手續費。若辦理個人八達通的退款，不論在多少日內辦理退款均須支付10元手續費。

記者：曹佩鈞

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