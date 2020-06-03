▲ 【派錢1萬元】善用1萬元讀課程自我增值 學車可以用持續進修基金？ -

今年度《財政預算案》計劃向所有18歲以上的香港永久性居民派發1萬元。有消息指，政府計劃於本月21日（周日）起接受派錢登記。獲發款項除了可作為經濟衰退下的應急錢外，亦可善用款項增值自己，提升個人競爭力。除了政府派的1萬元，打工仔也可同時善用政府資助的持續進修基金（CEF）。以約1萬元學費為目標，有甚麼課程可選擇？

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持續進修基金資助高達2萬元

年滿18歲至70歲的人士均可申請由政府資助的持續進修基金，資助總額為2萬元。進修人士報讀受持續進修基金認可的課程，完成課程並滿足指定條件，即可獲得資助。

資助的計算方法是分為兩部分，首先計算第一部分的1萬元資助，資助比率為學費的80%，進修人士須自付20%；當用盡第一部分的資助額後，才會動用另的一部分的1萬元資助，而該1萬元資助額的資助比率為學費的60%，進修人士須自付40%。

由於進修人士需在完成課程及滿足指定條件後，方可獲發還資助款項。因此，若有意進修自己以應對失業潮，在經濟狀況許可下，可先動用政府派發的1萬元。

進修課程範疇廣泛

可獲發還款項的課程的範疇為所有資歷名冊登記的合資格課程，包括金融服務業、商業服務、旅遊業、語文、設計、創意工業、工作間的人際及個人才能、能力標準說明的課程等。進修人士可因應個人的職涯規劃，報讀相應的課程。

有意進修人士可利用持續進修基金網站上的「可獲發還款項課程搜尋器」，搜尋相關課程，選擇課程範疇及費用等條件，即可篩選相關課程。

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科技相關課程

近年科技人才在職場炙手可熱，不少企業面對數碼轉型的困難，如想增加個人的競爭力，甚至為將來轉工鋪路，可考慮報讀科技相關的課程。可獲發還款項課程中，約1萬元學費的課程包括：網絡保安證書，費用為11010元，以及AGILE開發課程，費用為9514元，申請人需符合相關入學要求。

醫護相關課程

疫情突顯醫護人員的重要性，若有意將來在醫護學業發展，也可考慮報讀相關課程進修。可獲發還款項課程中，約1萬元學費的課程包括：醫護支援人員（臨床病人服務）證書，費用為11,600元；中醫女性保健證書，費用為13,200元；健康管理證書，費用為13,860元，申請人需符合相關入學要求。



持續進修基金可用作學車？

除了職業相關的課程外，可獲發還款項課程也包含語言、人文科學等較學術性的課程，讓進修人士可根據興趣報讀。

另外，市民也可以使用持續進修基金來學車，可獲發還款項課程包含香港駕駛學院的輕型貨車駕駛證書及私家車駕駛證書，學費為18,288元，成功申請最高資助及獲還學費後，自付學費為4,815元，但仍要繳付租車費、運輸署的學習執照及考試表格費用，連同學費合共7,833元。不過，現時兩個駕駛證書的課程已滿額，有興趣人士需留意香港駕駛學院最新課程消息。

責任編輯：李瑩

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