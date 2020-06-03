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P按 H按 點揀好？

博客 12:03 2020/06/03

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P按 H按 點揀好？

置業初哥經常會問的按揭問題之一，是選擇按揭計劃時，應該用最優惠利率為準的P按，抑或拆息為準的H按。要回答此問題，可以一句帶過，但也可以長篇大論。

說簡單，如果你相信市場智慧，選多人用的那種就是了，4月份新批按揭之中，大概9成為H按。

要長篇大論，便要由兩者的具體分別說起。「H」即銀行同業拆息（Hibor），「P」即是最優惠利率（Prime Rate）。H按、P按分別指以H或P為基準的按揭。要考慮P按好抑或H按好，說到底是利息計算標準的問題，假設同一時間，兩個按揭計劃的其他條件（例如罰息期、現金回贈等）都一樣；借款人首先要考慮的只是兩者當中，那一個利率更低。

以星期二（6月2日）的一個月拆息為例，為0.87厘，一般新批H按的利率為H+1.25厘，即按息為2.12厘，較一般銀行的P按條件（2.5厘）為低。明顯選用H按較為有利。

當然，由於拆息較為波動，例如3月底的一個月拆息曾觸及2厘，因此借款人除了要考慮H+多少，也要考慮H按提供的鎖息上限是多少。至目前為止，多數情況下，一家銀行如果同時推出P按及H按的計劃，H按的鎖息上限都會等同於P按。例如一家銀行的P按最佳利率是P（5.25厘）- 2.75厘，其H按利率的鎖息上限亦會是P-2.75厘。由於H按每月供款利率是以H+及P-兩者中低者為準，在上述情況下，選用H按，當借款人來說，可說是「有利無弊」的當然之選。

展望未來，除非銀行為H按開出的鎖息條件明顯較P按利率為高，否則多數情況下，對借款人來說，在H按及P按二者當中，仍是H按較為有利。

欄名 : 宏觀論按

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