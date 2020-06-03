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【BNO】約翰遜指已準備好更改移民政策 給予BNO持有人更多權利

歐洲 11:04 2020/06/03

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【BNO】約翰遜指已準備好更改移民政策 給予BNO持有人更多權利 -

港區國安法立法觸發英國可能擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人的權利。英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（3日）於《泰晤士報》及本港《南華早報》撰文指，若北京政府實行港區國安法，英國將修改移民相關政策，容許持有BNO的港人延長在英國的逗留期限至12個月，為取得英國公民資格鋪路。

【延伸閱讀】【移民英國】BNO持有人或獲留英就學求職權利　移民專家：有望提供更快捷移民途徑

約翰遜文章指，中國決定在香港實施國安法，嚴重侵蝕香港的自治及自由，違反北京在《中英聯合聲明》所作出的承諾。

約翰遜在文中表示，如果中國實施港區國安法，英國政府將會改變現時的移民政策，延長持有BNO的香港人在英逗留期限，由6個月延長至12個月，並給予合資格人士更多權利，包括允許在當地工作、就學等，為取得英國公民資格鋪路。

他形容：「此舉將是英國在簽證制度的最大變動之一，但如有必要，英國政府將樂意做出改變」。目前約有35萬香港人持有BNO護照，另外有250萬人有資格申請。

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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