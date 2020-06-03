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理的港產口罩今早10時開售　十一茶屋免費送100杯鐵觀音茶飲

消費錦囊 07:00 2020/06/03

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理的港產口罩今早10時開售　十一茶屋免費送100杯鐵觀音茶飲

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 理的港產口罩 今早10時開售

香港口罩品牌「理的」早前宣布將生產綫逐步移至香港，而首批香港生產口罩將於今日（3日）接受登記，每盒口罩（50片）售價為150元。

詳情：【口罩供應】首批港產理的口罩本周三開售　每盒口罩50個售150元

2. 十一茶屋：免費送100杯鐵觀音茶飲

十一茶屋在facebook宣布，由6月2號起將會免費送出100杯期間限定的鐵觀音茶飲。先到先得，送完即止！

地址：灣仔灣仔碼頭1樓WC-W-1號舖

3. J.CO Donuts & Coffee：

J.CO為慶祝國際冬甩日，由即日起至6月7日於於全綫分店推出多個優惠。

  • 購買半打冬甩，即可免費獲贈$20面值現金禮券
  • 購買一打冬甩，即可免費獲贈$50面值現金禮券

分店地址及優惠開售時間：

中環分店：
地址：中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖
開售時間：早上8時至晚上7時

灣仔分店：
地址：灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖
開售時間：早上8時至晚上8時

旺角分店：
地址：旺角彌敦道585號富時中心地下1,2號舖
開售時間：早上10時至晚上9時 

將軍澳分店：
地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心地庫1樓B15號舖
開售時間：早上9時至晚上6時
(星期六，日：早上11時30分至晚上6時)

現金禮券不可在購買當天使用，現金禮券自發出之日起1個月內有效。而此優惠不可與其他優惠同時使用。

撰文：hket小編

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