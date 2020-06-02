【派錢1萬】經ZA Bank攞政府一萬 額外賺一千元現金回贈 6個步驟快速開戶

在今年度公布的財政預算案中，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發現金1萬元。有消息指，計劃將於本月21日起接受登記，7月內發放款項。陳茂波早前亦提及市民透過銀行網上登記，會較快收到1萬元款項。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）率先推出搶客，新開戶的用戶最高可賺取1,000元現金回贈。

最多可獲1,000元現金回贈

由即日起至6月12日，凡新客戶以邀請碼「 WANT11K」開立ZA Bank賬戶，並在14日內邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。如新客戶選擇ZA Bank為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。優惠名額有限，建議有興趣客戶盡快登記。

開戶步驟︰

1.下載ZA Bank App

2.驗證手機號碼及填寫電郵地址

3.自拍及拍攝身份證以通過身份驗證

4.填寫住址、職業、開戶目的、稅務信息及確認開戶資料

5.設定用戶名及登入密碼

6.完成開戶

ZA Bank指， 該銀行是唯一一間支持政府現金發放計劃的虛擬銀行，由於該行只提供電子登記服務，只要新客戶在指定時間內提交該計劃的電子登記申請，就可較遞交實體表格更快收到政府發放的1萬元。

責任編輯︰陳啟昌

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