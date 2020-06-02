奧斯卡最佳導演奉俊昊監製Netflix美劇《末世列車》　幹探調查命案揭開吃人黑暗秘密

▲ 《末世列車》美劇版，由奉俊昊及朴贊郁監製，跟基斯伊雲斯主演的電影版在主角設定、故事方向都有所不同。

南韓導演奉俊昊年初憑《上流寄生族》勇奪奧斯卡最佳導演，因此他監製的《末世列車》（Snowpiercer）美劇版也倍受注目。《末世列車》劇集是2013年電影版的前傳抑或續集？原來都不是，而是受原裝法國graphic novel啟發的重新想像。（內文含小量劇透）

有別於Netflix的原創劇集，共10集的《末世列車》為了配合在美國TNT頻道每周播出新一集的安排，除了第1及2集在5月25日上架外，其餘8集都是每周一上架。

▲ 美劇版男女主角設定大不同。珍妮花康納莉飾演列車話事人Melanie，Daveed Diggs飾演的Layton則被委派當列車探員。（劇照）

改編自Jacques Lob及Jean-Marc Rochette創作、1982年推出的法國graphic novel《Le Transperceneige》，講述核戰令地球冷封，生物滅絕。整系列graphic novel共6冊，但各為獨立故事。奉俊昊有份編劇的電影版，跟Graeme Manson主創的電視劇版，其實同樣是啟發自graphic novel的改編版，各自借題發揮。

末世下階級矛盾不變

無論電影版或美劇版，均把前設改為全球暖化引發的災難︰科學家設法令地球降溫，最後卻失控地令地球冰封。當然，原著的科幻設定是靈魂所在。

話說Mr. Wilford製造了全長1,001節車廂的方舟列車「破雪號」（Snowpiercer），供倖存者避難，以保留人類文明。地球被冰封，列車卻可以在環繞地球的鐵路上不斷行走，與世隔絕，資源自給自足。

▲ 蒂達史雲頓演的電影版副車長Mason，造型令人難忘。（網上圖片）

此故事刻意把現實世界資本主義社會的貧富極懸殊、深層次的階級矛盾，全放進列車內。最尾端的乘客是窮人，生活環境惡劣，個個爛衫爛褲，終日捱餓；頭等車廂的富人則住得舒適、食得招積，舞照跳，小孩還有書讀。列車內有巡邏的警衛及列車職員，以維持秩序。

雖然同樣以列車末端貧民資源不斷被剝削，催生了革命為主題，但就已播出的3集來看，美劇版和電影版至少有以下4大分別。

1／比電影版事件早了8年

首先就是時間綫之別，電影版講述事件發生在大滅絕後的15年，但在美劇版，列車則是行駛了約7年。

2／主角為重案探員

電影主角Curtis（基斯伊雲斯飾）是車尾發起革命的人，電影沒有交代他登車前的背景，只能從他最後的告白中得知他在車尾的黑暗歲月。Curtis更因為是唯一能由車尾走到上車頭的人，最後被車長兼發明家Mr. Wilford（Ed Harris飾）選為接班人，希望他掌控列車，令他面對道德衝擊。

美劇版的Andre Layton（Daveed Diggs飾）曾任重案組探員，因為列車中有兩名乘客遭肢解，因而被委派在列車內有監察情況下，遊走不同階層的車廂作出調查。

▲ 電影版中Mr. Wilford由Ed Harris飾演，美劇版則將其身份大逆轉。（網上圖片）

3／獨裁者身份逆轉

電影版中，由蒂達史雲頓（Tilda Swinton）飾演的副車長Mason，樣子猙獰醜惡，她負責到車尾懲罰搞革命、不聽話的貧民，她曾強調列車內的人，最重要是知道自己的位置，安份守己。儼如獨裁者的車長Mr. Wilford，則從來只生活在車頭，不會與其他車廂的人接觸。

戲末，Mr. Wilford和Curtis道出，在他設計的金屬密閉空間內，空氣、水、糧食供給，還有人口，均要達到最佳的平衡，當列車開始過分擠擁和許多人要捱餓時，他惟有安排個體之間自相殘殺。這角色的自白，充滿道德爭議。

▲ 美劇版中被嚴懲的搞事分子，會被注射藥物進入無限期休眠狀態。（劇照）



美劇版中愛穿上皮草才走進車尾管理貧民的Ruth，儼如電影中Mason翻版。女主角珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）飾演的Melanie負責服務富人，外表冰冷的她，也是負責列車廣播的聲音。首集結尾卻揭開她就是Mr. Wilford。曾跟男主角強調「破雪號」是方舟，而非威權國家的Melanie，是否就是列車的設計者兼話事人？

▲ Layton（左2）曾任職重案組，因列車上發生肢解命案，被Mr. Wilford委派他在列車內查案，揭發列車內有人吃人肉的事件。（網上圖片）

4／查案揭開列車秘密

電影版是直綫敘事，講一班起革命的車尾貧民，如何協助Curtis一直打到去車頭，最後與Mr. Wilford對話。美劇版主創人Graeme Manson則說，由於有10集篇幅，所以可借查案來令主角發掘列車內的秘密，以及連結不同的人來搞革命。列車不同階層的人背後的故事，也會逐漸揭開。

美劇版是龍是蛇，暫未能下結論，但電影版當年很多人走漏眼卻是事實。趁美劇版推出，大可以在串流平台看看電影版，單是片末Mr. Wilford那堆充滿生存哲學的理論，已可堪咀嚼反思。