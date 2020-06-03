▲ 【穩陣賺息】「提早」拎政府1萬 如何無本生利兩個月穩賺10厘年息

引頸翹望的1萬元現金派發計劃有初步消息了！有消息指，計劃最快在6月21日起登記，並7月內收到錢，絕大部分合資格市民可在8月底前收到款項。有市民盼望盡快收到款項，以解燃眉之急。對於不等錢用的人，可以利用市面上的產品，提早拎1萬元，再做存款享10厘年息，無本生利，做個精明理財的人士。

【派錢1萬】消息：政府擬6月21日起接受派錢登記 銀行郵局周日開門辦理

提早拿取1萬元

本地初創企業WeLab助有需要的市民「提早」收到政府1萬元，推出#HKCashDrop計劃，提供1萬元免息免手續費貸款，助市民解燃眉之急，還款期長達5個月。審批成功的人士最快在1日內收到款項。申請人須為在職人士，無不良信貸紀錄，包括破產、債務重組或者逾期還款等。

【詳細登記方法】早過政府派1萬 最快1日收錢 教你攞1萬元WeLab免息免手續費貸款（內附登記教學）

穩賺10厘息

另外，滙豐推出新優惠，新客戶以手機開戶即可享2個月港幣儲蓄存款10厘年利率獎賞。客戶的港元儲蓄存款戶口每月平均結餘5萬元或以下的存款，兩個月存期可享10厘年利率獎賞，5萬元以上存款只享現行的港元儲蓄存款掛牌年利率。

此特惠存息只限全新客戶，即未持有任何滙豐理財、投資戶口又或滙豐信用卡，並須透過HSBC HK App開立滙豐戶口及港元定存。優惠期由即日起至7月31日。

【港元活期賺10厘息】【港元存息】滙豐新客手機開戶 享兩個月儲蓄存款利率10厘

精明理財的市民想賺多少少息，可考慮先向WeLab申請1萬元貸款，再在滙豐以手機開戶，將1萬元款項在滙豐開設合資格戶口，即可享2個月10厘年息的優惠。以1萬元款項計算，存兩個月即有166.67元利息，做到無本生利。如有閒錢的市民，亦可自行加碼4萬元，即用盡5萬元上限，兩個月最多可賺約833.34元利息。不過當然你必須符合滙豐相關新客戶的要求，而且此計劃是活期存款，讓你保留資金流動性優勢。

不影響現金流

當然也要記住WeLab的1萬元是貸款，是要還的。#HKCashDrop計劃提供5個月的還款期，WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智曾表示，借款人於還款期內可彈性選擇還款金額及次數。借款人只要於限期內還清款項，WeLab不會收取利息及手續費；假如借款人提早還款，WeLab亦不會收取手續費。

所以，你可以在收到政府的1萬元的款項後，再償還WeLab的1萬元貸款，這情況下亦不影響你的現金流。雖然5個月的還款期時間尚算充裕，但必須記得要還款，否則可能賺存款息但倒蝕貸款息就得不償失！

最後，奉勸「借定唔借？ 還得到先好借！」。

責任編輯︰陳啟昌

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