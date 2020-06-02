▲ 【銀行手機開戶】唔使去分行排隊！手機開戶享高息存款優惠 -

現時不少銀行分行需透過預約方可辦理開戶手續，其實不少銀行已設有手機開戶服務，客戶只需提供簡單的證明文件，即可完成開戶程序。此外，銀行為了吸引客戶使用電子應用程式服務，更有銀行提供高息存款優惠，最高達年利率10厘。

滙豐銀行：2個月10%港元儲蓄存款年利率

透過滙豐銀行應用程式HSBC HK App開立戶口，申請人需為居住於香港的永久性居民、年齡介乎18至65歲；及現在並未於滙豐持有任何理財／投資戶口或滙豐信用卡（包括附屬卡），申請時只需填寫個人資料、拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交申請。即日至7月31日申請，即可享有以下開戶優惠：

享2個月10%港元儲蓄存款年利率，合資格存款以5萬元為上限。

渣打銀行：高達1.38%港元存款年利率

透過渣打SC Mobile應用程式申請開戶，申請人需為未持有任何渣打銀行的存款戶口或產品；持有有效香港身份證（不適用於2018年11月26日後領取的新智能身份證）；香港永久性或非永久性居民，並年滿18歲或以上。

申請時只需填寫個人資料、拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交申請。申請人可透過手機開設「優先理財」、「PREMIUM理財」及「快易理財」戶口。即日至6月30日申請，即可享有以下開戶優惠：

高達200元現金回贈

高達1.38%港元存款年利率

外滙累積交易達10,000元，享100元現金回贈迎新優惠。

花旗銀行：額外2個月2%港元儲蓄年利率

申請人需持有有效身份證，於花旗銀行的手機應用程式Citi Mobile App填寫個人資料，並拍攝身份證、住址證明、簽署樣式及自拍照作驗證，即可遞交開戶申請。申請人即日至6月30日成功透過手機開戶，即可享有以下優惠：

完成手機開戶及開立港股股票戶口，享高達888元現金回贈

存入50萬元至100萬元或以上新資金，享最高達2,500元現金回贈

開戶後3個月內，完成1次證券交易，享額外2個月2%港元儲蓄年利率，合資格存款以10萬元為上限。

【延伸閱讀】【美元定期】美元定存利息高達9厘 首先要將人民幣兌換成美元

信銀國際：3個月3.8%港元定期存款年利率

申請人需持有有效身份證，透過信銀國際的應用程式inMotion動感銀行填寫個人資料，並拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交開戶申請。由即日起至6月30日，新客戶成功透過inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口、1戶通投資戶口及Motion虛擬信用卡可獲贈以下迎新獎賞：

3個月港元定期存款3.8%年利率迎新優惠，存款金額最少為1萬元及最高為10萬元

成功申請Motion虛擬信用卡：400元現金回贈

成功開立新1戶通戶口現金獎賞：300元現金回贈

組合優惠現金獎賞：258元現金回贈

東亞銀行：享高達5,150元免找數簽賬額

東亞銀行的手機應用程式BEA Flash開戶，申請人需為全新客戶或非現有綜合賬戶持有人、年滿18歲及持有香港永久居民身份證、香港的稅務居民，非其他國家或司法管轄區的稅務居民及非美國公民或美國外籍居民。

申請人只需於填寫個人資料，並拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交開戶申請。申請人即日至6月30日成功透過手機開戶，即可享有以下優惠：

開立i-Account：享豁免首年服務月費及首年提款卡年費

開立至尊理財戶口：享高達400元免找數簽賬額

開立顯卓理財戶口：享高達4,000元免找數簽賬額或信用卡獎分

開戶後，存入3萬元至10萬元或以上的新資金及透過網上銀行完成轉賬或繳付賬單交易，更可享有高達1,150元免找數簽賬額

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品