【銀行手機開戶】唔使去分行排隊！手機開戶享高息存款優惠

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【美元定期】美元定存利息高達9厘 首先要將人民幣兌換成美元
現時不少銀行分行需透過預約方可辦理開戶手續，其實不少銀行已設有手機開戶服務，客戶只需提供簡單的證明文件，即可完成開戶程序。此外，銀行為了吸引客戶使用電子應用程式服務，更有銀行提供高息存款優惠，最高達年利率10厘。
透過滙豐銀行應用程式HSBC HK App開立戶口，申請人需為居住於香港的永久性居民、年齡介乎18至65歲；及現在並未於滙豐持有任何理財／投資戶口或滙豐信用卡（包括附屬卡），申請時只需填寫個人資料、拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交申請。即日至7月31日申請，即可享有以下開戶優惠：
透過渣打SC Mobile應用程式申請開戶，申請人需為未持有任何渣打銀行的存款戶口或產品；持有有效香港身份證（不適用於2018年11月26日後領取的新智能身份證）；香港永久性或非永久性居民，並年滿18歲或以上。
申請時只需填寫個人資料、拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交申請。申請人可透過手機開設「優先理財」、「PREMIUM理財」及「快易理財」戶口。即日至6月30日申請，即可享有以下開戶優惠：
申請人需持有有效身份證，於花旗銀行的手機應用程式Citi Mobile App填寫個人資料，並拍攝身份證、住址證明、簽署樣式及自拍照作驗證，即可遞交開戶申請。申請人即日至6月30日成功透過手機開戶，即可享有以下優惠：
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申請人需持有有效身份證，透過信銀國際的應用程式inMotion動感銀行填寫個人資料，並拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交開戶申請。由即日起至6月30日，新客戶成功透過inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口、1戶通投資戶口及Motion虛擬信用卡可獲贈以下迎新獎賞：
東亞銀行的手機應用程式BEA Flash開戶，申請人需為全新客戶或非現有綜合賬戶持有人、年滿18歲及持有香港永久居民身份證、香港的稅務居民，非其他國家或司法管轄區的稅務居民及非美國公民或美國外籍居民。
申請人只需於填寫個人資料，並拍攝身份證及自拍照作驗證，即可遞交開戶申請。申請人即日至6月30日成功透過手機開戶，即可享有以下優惠：
責任編輯：李瑩
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欄名 : 存款收息