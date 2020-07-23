【海外升學】愛爾蘭英式教育配套完備 投資移民4至6個月可獲居留權

今屆中學文憑試（DSE）約有1萬8千人考獲升讀大學的基本成績「3322」，即平均1.4人爭一個八大資助大學學位。不少人希望將子女父母正為子女尋求海外升學機會，並希望通過升學的途徑移居海外，當中歐愛爾蘭的教育較為知名。

免費幼兒至到高中教育

愛爾蘭高等教育制度受英國傳統影響，跟港人所熟悉的英式教育類似，尤其是英語教學方面，但學費和生活費相對英國較經濟廉宜，因而深受家長歡迎。

重學生體驗 沒正式考試

愛爾蘭政府為居民提供免費的幼兒、小學和初高中教育，三年高中當中有一年「過渡學年」，過渡學年是由學校自己設計及安排的一年非正式課程，重點是讓學生切身體驗生活，而且沒有正式的考試。

學生可以參加科學、時尚、舞台劇及電影製作等多元化的課程，透過多樣化的學習環境，提升人際關係、擴濶知識面和視野，亦能幫助學生提早了解和發掘自己的專長。

歐盟唯一英語國家

根據IMD 2020年世界競爭力報告，愛爾蘭的教育體系位居世界前25位。

作為英國脫歐後歐盟唯一的英語國家，未來幾年愛爾蘭教育將備受追捧，尤其是對於歐盟各國希望尋求英語教育並提高語言能力的學生。若愛爾蘭成為了歐盟教育的核心，將更有效連接各國的頂級學院（包括英國的知名學府）。

大學要求IELTS達6.0級別

一般而言，愛爾蘭的大學的要求IELTS成績達6.0至6.5級別，而DSE成績達44333便符合當地大學的入學門檻。

愛爾蘭各所大學開辦的課程種類多元，如環保科學、獸醫、創意藝術和遊戲設計等，至今已有超過6,000名港人在當地畢業，令愛爾蘭成為近年受港人歡迎的海外升學國家。

愛爾蘭畢業生不乏工作機會

Bartra 香港區域經理林卓霆表示，愛爾蘭的教育體系在全球名列前茅，愛爾蘭全方位的教育著重強化學生的適應力和靈活性，比起香港的傳統教育，近年很多家長更願意讓子女到愛爾蘭接受教育。

此外，愛爾蘭的畢業生在當地不乏工作機會，皆因全球領先的企業都座落愛爾蘭，為當地就業市場提供了不少機會。「其中醫護、社工、電腦、工程、會計及動畫和遊戲設計等行業在當地需求殷切。」

愛爾蘭投資移民快捷 4至6個月可獲發居留權

港人所熟悉的熱門移民國家申請流程一般都較為冗長。為了吸引海外人才，愛爾蘭政府推出投資移民計劃，提供更快捷的移民途徑。

Bartra Wealth Advisors 亞洲區域總監韓雄健 （James Hartshorn）表示，愛爾蘭的投資移民計劃是特別為希望快速移民的人士而設，讓合資格申請者可以盡早移民到當地生活。

他提到，由於愛爾蘭投資移民計劃Immigrant Investor Programme（IIP）普遍吸引較高質素的人士申請，

「因此到目前為止都可以做到100% 審批和續簽。另外，計劃的申請人數不設上限，審批時間快捷，申請時段亦不受限制。一般情況下，遞交申請後的四至六個月內便可獲發居留權。」

IIP另一特點是申請要求較為合理，由於愛爾蘭是一個多元化社會，因此政府對申請人並沒有語言水平的要求，亦無需額外面試或考試。Hartshorn補充，「成功申請者僅需每年在愛爾蘭停留一日即可保持其永久居留的權利。」

責任編輯：陳啟昌