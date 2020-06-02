▲ 滙豐信用卡換里數好着數？ 識玩應該點樣玩？

上月中HSBC正式宣布，信用卡客戶可以經Rewards+將Reward Cash（RC）轉換成Asia Miles，呢個動作足夠令我由Rebate黨變返做Miles黨喇。老實講，積分轉Miles就好多間都有，甚至渣打亞洲萬里通萬事達卡就係主打換Miles嘅，咁到底有咩吸引力呢？

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個Conversion rate足夠令我重回Miles的懷抱了

先講重點，如果你無一張HSBC嘅Visa Signature Card，麻煩去申請一張；如果好不幸你過唔到個入息，麻煩都去整返張Red Card（呢個要求係月入10,000元，應該有喇掛？），因為喺呢個時空下嘅HSBC信用卡，基本上係一張No Brainer Card，即係喺大大大大部分情況下，佢都係全城最着數。

講返Miles，暫時喺Rewards+望到個Conversion Rate係1RC換10 Miles，推廣期內再送10%即係合共11 Miles，抵唔抵呢？係超抵……

用呢個時空下最具競爭力嘅渣打里數卡為例，食飯$4/Mile、其他 $6/Mile，如果大家用Visa Signature放落「賞滋味」，咁食飯有3.6%回贈，即係食飯$100有3.6RC再換36 Miles（無計額外10%Miles），簡單數學即係$100/36 Mile = $2.78/Mile，喂，抵太多太多喇掛！

如果係網購用Red Card，咁就係4%回贈，即係網購$100有4 RC再換40 Miles即係$100/40 = $2.5/Mile，咁就贏得仲誇張。

仲未計HSBC嗰啲久唔久甚麼超市額外5%回贈，手機支付又5%回贈等等，華田之前出街吃飯，Visa Signature 3.6% + 手機支付5%總數8.6%，如果轉做Miles，Effective就係$1.16/Mile，玩埋10% Extra mile就係$1.05/Mile，喂喂，我唔係玩迎新又要填表又要確認新卡又要逐蚊計記嗰種喎！

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咁其實換Miles又抵唔抵呢？

早喺2018年1月華田就寫過一篇專門討論Miles抵唔抵嘅文，當時專門比較渣打張里數卡同花旗張Cash Back Card，不過都過咗2年幾，一切都唔同晒喇。

咁當然航程和艙位唔同，Effective rebate都會唔同啦，不如講吓我會點玩，大家又交流吓有無更正玩法啦！

先睇張換算表先：

喺呢個時空下，其實你好難同廉航鬥，所以通常我畀大家嘅建議都係，要咁辛苦儲落一堆Miles然後坐國泰經濟艙，不如玩回贈坐廉航更實際，所以要玩一定至少至少望住Premium econ或者Business嚟玩啦！

以「田生の故郷」東京為例，香港出發屬於「短途」，Business單程最平可以用25000 Miles一程嚟換，來回即係50000 Miles，如果用現錢買呢？喺國泰玩咗一輪，唔連稅最平都大概要14,500元，咁又係簡單數學時間喇，要攞50000 Miles最少要碌幾多錢呢？

以全部食飯為例，頭先已經計過Visa Signature Card係$2.78/Mile，$2.78 x 50,000 = $138,889，用大概$140,000換一張$14,500嘅機票，即係Effective係10.44%回贈！係10.44%回贈呀！可惜華田結婚太早，𠵱家擺15圍酒都要$300,000啦！咁就2張「東京商務來回」機票喇！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：睇嚟換 Miles 會成為我既唯一選擇喇】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。