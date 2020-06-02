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八達通正式登陸Apple Pay　5步即轉移現有八達通（附教學）

日常開支 13:22 2020/06/02

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八達通正式登陸Apple Pay　5步即轉移現有八達通（附教學）

各位iPhone用家終於可以在手機使用八達通，日後乘搭鐵路、巴士、渡輪，以至購物付款，只要一機在手就可以輕易付款。用家更可以隨時隨地以信用卡、扣帳卡或提款卡增值，不用排隊亦毋須手續費，還可隨時查看餘額。把現有的八達通加至Apple Pay，只需簡單5個步驟，即睇以下教學。

【延伸閱讀】八達通正式登陸Apple Pay　留意3大「中伏位」

如果想使用八達通Apple Pay，就必須升級至iOS或watchOS至最新版本。而支援八達通的iPhone型號包括iPhone 8、8 plus、X、XS、XS Max、XR、11、11 Pro、11 Pro MaSE（第2代），而Apple Watch則需要Series 3或以上的型號才支援。

需要注意的是，把實體八達通轉移至Apple Pay後，該實體八達通將不可再使用。

把現有八達通卡轉移至iPhone

步驟一：打開iPhone的「銀包」

步驟二：選擇要加至Apple Pay的卡類別「八達通」

步驟三：點選「從現有的卡轉移」

步驟四：輸入「八達通號碼」最後5位數字（連括號內數字）

如果新增的八達通為個人八達通或已啟動自動增值服務，就需要輸入出生日期及香港身份證號碼。

步驟五：將iPhone頂部放近八達通卡底部，即可將八達通的餘額及資料轉移至Apple Pay上

把新八達通加入iPhone

步驟一：打開iPhone的「銀包」

步驟二：選擇要加至Apple Pay的卡類別「八達通」

步驟三：輸入「增值金額」。要留意除所選金額外，還會收取50元的可退還按金。

步驟四：以Face ID／Touch ID確認

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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