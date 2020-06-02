▲ 八達通正式登陸Apple Pay 5步即轉移現有八達通（附教學）

各位iPhone用家終於可以在手機使用八達通，日後乘搭鐵路、巴士、渡輪，以至購物付款，只要一機在手就可以輕易付款。用家更可以隨時隨地以信用卡、扣帳卡或提款卡增值，不用排隊亦毋須手續費，還可隨時查看餘額。把現有的八達通加至Apple Pay，只需簡單5個步驟，即睇以下教學。

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如果想使用八達通Apple Pay，就必須升級至iOS或watchOS至最新版本。而支援八達通的iPhone型號包括iPhone 8、8 plus、X、XS、XS Max、XR、11、11 Pro、11 Pro MaSE（第2代），而Apple Watch則需要Series 3或以上的型號才支援。

需要注意的是，把實體八達通轉移至Apple Pay後，該實體八達通將不可再使用。

把現有八達通卡轉移至iPhone

步驟一：打開iPhone的「銀包」

步驟二：選擇要加至Apple Pay的卡類別「八達通」

步驟三：點選「從現有的卡轉移」

步驟四：輸入「八達通號碼」最後5位數字（連括號內數字）

如果新增的八達通為個人八達通或已啟動自動增值服務，就需要輸入出生日期及香港身份證號碼。

步驟五：將iPhone頂部放近八達通卡底部，即可將八達通的餘額及資料轉移至Apple Pay上

把新八達通加入iPhone

步驟一：打開iPhone的「銀包」

步驟二：選擇要加至Apple Pay的卡類別「八達通」

步驟三：輸入「增值金額」。要留意除所選金額外，還會收取50元的可退還按金。

步驟四：以Face ID／Touch ID確認

責任編輯：曹佩鈞

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