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【派錢1萬】消息：政府擬6月21日起接受派錢登記　銀行郵局周日開門辦理

日常開支 12:16 2020/06/02

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【派錢1萬】消息：政府擬6月21日起接受派錢登記　銀行郵局周日開門辦理 -

財政司司長陳茂波在今年度《財政預算案》中宣布，向所有18歲以上的香港永久性居民派發1萬元。有消息指，政府計劃於本月21日（周日）起接受派錢登記，由於當日是周日，屆時逾20間參與銀行旗下分行及郵局均會配合開門，讓市民領取及交回表格。

銀行分行郵局周日開門辦理

陳茂波早前提及，政府最快在本月底開放派錢登記，7月內發放，相信絕大部分合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。消息指，在政府相關部門、金管局、銀行、香港郵政等參與機構的配合下，計劃提早接受派錢登記，最快擬於本月21日（周日）起接受登記。屆時逾20間參與銀行旗下分行及郵局均會在周日開門，讓市民領取及交回表格。

除了到銀行分行及郵局登記外，陳茂波早前亦提及市民透過銀行網上登記會較快收到1萬元，鼓勵市民盡快開設網上銀行服務。

【延伸閱讀】【派錢1萬】網上銀行更快收到錢　3大銀行登記網上銀行方法

消息指，是次派錢將參考2011年派6,000元的登記安排，當年同樣在周日展開登記程序，由參與銀行及郵局特別開門營業專門協助處理登記。消息中提到，今次政府本來計劃於6月最後一個周日（28日）展開派錢計劃，但因應本港社會、經濟狀況加上疫情，政府內部一直希望提早派錢，加上目前的籌備進度符合預期，將考慮提前一個星期，最快擬在本月21日正式展開派錢計劃。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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