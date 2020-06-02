▲ 八達通加入Apple Wallet 留意3大「中伏位」

八達通與蘋果合作，讓iPhone、Apple Watch的用戶可透過Apple Wallet使用八達通。將八達通加入Apple Wallet後，都能以手機或Apple Watch一「嘟」進行交易，毋須再使用實體卡。一機多種用途雖然方便，但使用時都有不同的限制，若正考慮將八達通加入Apple Wallet，不妨先留意以下「中伏位」。

【延伸閱讀】八達通正式登陸Apple Pay 5步即可加卡（附教學）

1. 加入Apple Wallet後，實體卡即報廢

將現有實體八達通轉移入Apple Wallet後，實體卡即會報廢，不能與手機同步使用。若用家仍想使用實體卡，則要考慮清楚。由於轉移八達通的動作是不可逆轉的，如只有一張八達通，Apple裝置及實體卡只能選擇其一。

2. iPhone、Apple Watch不能同時儲存同一張卡

iPhone、Apple Watch不能同時儲存同一張卡，一張八達通只能儲存在一個裝置上。不過，將八達通加入 Apple Wallet後，用家可於兩部裝置登入相同Apple ID，然後按需要選擇將八達通由iPhone轉到Apple Watch，或由Apple Watch轉回iPhone。轉移程序需要於良好網絡覆蓋的環境下進行，如已進入港鐵站閘口而並未出閘，將不可轉移該八達通。

以免每次使用前均需特意「轉移」，用家應根據個人習慣將八達通儲存在較常用的裝置內。



3. 買電子八達通卡仍要收按金

用家如不想現有將現在的八達通卡加入Apple Wallet，亦可透過八達通App或Apple Wallet購買新電子版八達通，發新卡時增值最少100元，雖然用家不會收到實體卡，但八達通公司仍會收取50元作為按金。用家可透過Apple Pay使用香港發出的銀聯、Mastercard或Visa信用卡或扣賬卡、O! ePay或轉數快付款。

其他需要注意事項

現時只有成人/長者/個人八達通（只限租用版）可轉移為Apple Pay內的八達通，部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：

客戶年齡在12歲以下的個人八達通

已加註「殘疾人士身份」的個人八達通

已加註「學生身份」的個人八達通

員工個人八達通

已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通

八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶

銀行聯營八達通／信用卡

八達通流動電話卡

Smart Octopus

下列服務／優惠將不會被轉移至Apple Pay內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要進行轉移八達通：

停車場時租／月租服務

港鐵泊車轉乘計劃

將會被轉移至Apple Pay內的八達通的服務/優惠:

最近消費紀錄

自動增值服務

八達通日日賞$

八達通日日賞 - 電子印花

公共交通費用補貼

屋苑／商業大廈／校園門禁系統

校園管理系統

屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務

新渡輪月票／假日來回票

新巴／城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務，包括：

◎ 輕鐵個人八達通積分優惠

◎ 港鐵全月通加強版

◎ 港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）

◎ 港鐵特惠站優惠

◎ MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

責任編輯：李瑩

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