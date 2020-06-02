  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 14:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

八達通加入Apple Wallet　留意3大「中伏位」

消費錦囊 13:39 2020/06/02

分享：

八達通加入Apple Wallet　留意3大「中伏位」

八達通與蘋果合作，讓iPhone、Apple Watch的用戶可透過Apple Wallet使用八達通。將八達通加入Apple Wallet後，都能以手機或Apple Watch一「嘟」進行交易，毋須再使用實體卡。一機多種用途雖然方便，但使用時都有不同的限制，若正考慮將八達通加入Apple Wallet，不妨先留意以下「中伏位」。

【延伸閱讀】八達通正式登陸Apple Pay　5步即可加卡（附教學）

1. 加入Apple Wallet後，實體卡即報廢

將現有實體八達通轉移入Apple Wallet後，實體卡即會報廢，不能與手機同步使用。若用家仍想使用實體卡，則要考慮清楚。由於轉移八達通的動作是不可逆轉的，如只有一張八達通，Apple裝置及實體卡只能選擇其一。

2. iPhone、Apple Watch不能同時儲存同一張卡

iPhone、Apple Watch不能同時儲存同一張卡，一張八達通只能儲存在一個裝置上。不過，將八達通加入 Apple Wallet後，用家可於兩部裝置登入相同Apple ID，然後按需要選擇將八達通由iPhone轉到Apple Watch，或由Apple Watch轉回iPhone。轉移程序需要於良好網絡覆蓋的環境下進行，如已進入港鐵站閘口而並未出閘，將不可轉移該八達通。

以免每次使用前均需特意「轉移」，用家應根據個人習慣將八達通儲存在較常用的裝置內。

3. 買電子八達通卡仍要收按金

用家如不想現有將現在的八達通卡加入Apple Wallet，亦可透過八達通App或Apple Wallet購買新電子版八達通，發新卡時增值最少100元，雖然用家不會收到實體卡，但八達通公司仍會收取50元作為按金。用家可透過Apple Pay使用香港發出的銀聯、Mastercard或Visa信用卡或扣賬卡、O! ePay或轉數快付款。

其他需要注意事項

現時只有成人/長者/個人八達通（只限租用版）可轉移為Apple Pay內的八達通，部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：

  • 客戶年齡在12歲以下的個人八達通
  • 已加註「殘疾人士身份」的個人八達通
  • 已加註「學生身份」的個人八達通
  • 員工個人八達通
  • 已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通
  • 八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶
  • 銀行聯營八達通／信用卡
  • 八達通流動電話卡
  • Smart Octopus

下列服務／優惠將不會被轉移至Apple Pay內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要進行轉移八達通：

  • 停車場時租／月租服務
  • 港鐵泊車轉乘計劃

將會被轉移至Apple Pay內的八達通的服務/優惠:

  • 最近消費紀錄
  • 自動增值服務
  • 八達通日日賞$
  • 八達通日日賞 - 電子印花
  • 公共交通費用補貼
  • 屋苑／商業大廈／校園門禁系統
  • 校園管理系統
  • 屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務
  • 新渡輪月票／假日來回票
  • 新巴／城巴車費優惠
  • 港鐵乘車優惠及服務，包括：
    ◎ 輕鐵個人八達通積分優惠
    ◎ 港鐵全月通加強版
    ◎ 港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）
    ◎ 港鐵特惠站優惠
    ◎ MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

 

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【口罩供應】首批港產理的口罩本周三開售　每盒口罩50個售150元
2020/06/01
【口罩供應】首批港產理的口罩本周三開售　每盒口罩50個售150元
AEON抽籤買Nintendo Switch主機　鮮茶道買維他奶特飲第二杯半價
今日
AEON抽籤買Nintendo Switch主機　鮮茶道買維他奶特飲第二杯半價
Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費
今日
Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費

最新專欄文章 更多

本地口罩Good Mask感恩祭 送共$50 E-coupon
今日
本地口罩Good Mask感恩祭 送共$50 E-coupon
Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費
今日
Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費
【續領BNO】寄續領BNO文件到英國　邊間國際快遞最平最快？（附減60元優惠碼）
今日
【續領BNO】寄續領BNO文件到英國　邊間國際快遞最平最快？（附減60元優惠碼）
西樹泡芙「泡芙日」優惠　指定泡芙買2送2
今日
西樹泡芙「泡芙日」優惠　指定泡芙買2送2
英皇全綫戲院　正價戲票電影禮券半價
今日
英皇全綫戲院　正價戲票電影禮券半價
電子交易 電子支付 Apple Pay 轉數快 ePay 港鐵 iPhone Apple Watch 信用卡

下一篇文章

八達通正式登陸Apple Pay　5步即轉移現有八達通（附教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表　市民須於7月2日前交表
【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表　市民須於7月2日前交表
【免費飲食券】港燈今派500元飲食券 220多間食肆可用（附合資格名單、領取方法）
【免費飲食券】港燈今派500元飲食券 220多間食肆可用（附合資格名單、領取方法）
【離岸戶口】開離岸戶口3大注意事項
【離岸戶口】開離岸戶口3大注意事項
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】開設離岸戶口3大途徑 邊個最易開？
【離岸戶口】開設離岸戶口3大途徑 邊個最易開？
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問