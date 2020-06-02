Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費 消費錦囊 10:55 2020/06/02 分享： 三星電子香港今天宣布，用戶現於Samsung Pay應用程式以Mastercard或Visa卡增值Smart Octopus，可獲豁免增值服務費，無需額外費用即可隨時隨地增值八達通。同時，購買Galaxy S20系列更可獲高達750元八達通增值額。 責任編輯︰陳啟昌 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 本地口罩Good Mask感恩祭 送共$50 E-coupon 今日 本地口罩Good Mask感恩祭 送共$50 E-coupon 【續領BNO】寄續領BNO文件到英國 邊間國際快遞最平最快？（附減60元優惠碼） 今日 【續領BNO】寄續領BNO文件到英國 邊間國際快遞最平最快？（附減60元優惠碼） 西樹泡芙「泡芙日」優惠 指定泡芙買2送2 今日 西樹泡芙「泡芙日」優惠 指定泡芙買2送2 英皇全綫戲院 正價戲票電影禮券半價 今日 英皇全綫戲院 正價戲票電影禮券半價 【口罩供應】首批港產理的口罩本周三開售 每盒口罩50個售150元 2020/06/01 【口罩供應】首批港產理的口罩本周三開售 每盒口罩50個售150元 Samsung 電子支付 信用卡 Galaxy S 八達通 Samsung Pay