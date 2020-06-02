Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費

三星電子香港今天宣布，用戶現於Samsung Pay應用程式以Mastercard或Visa卡增值Smart Octopus，可獲豁免增值服務費，無需額外費用即可隨時隨地增值八達通。同時，購買Galaxy S20系列更可獲高達750元八達通增值額。

責任編輯︰陳啟昌