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Samsung Pay Smart Octopus 即日起豁免信用卡增值服務費

消費錦囊 10:55 2020/06/02

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三星電子香港今天宣布，用戶現於Samsung Pay應用程式以Mastercard或Visa卡增值Smart Octopus，可獲豁免增值服務費，無需額外費用即可隨時隨地增值八達通。同時，購買Galaxy S20系列更可獲高達750元八達通增值額。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 消費錦囊

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