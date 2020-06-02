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本地口罩Good Mask感恩祭 送共$50 E-coupon

消費錦囊 10:56 2020/06/02

分享：

本地口罩生產商Good Mask向每位會員送出5張E-coupon，市民以電郵及電話註册成為會員後，即可獲得E-coupon，每一張訂單可用一張E-coupon，使用後全單每盒可以有$10元折扣，E-coupon亦可以分享給朋友。舊會員亦有此優惠。

Good Mask 口罩規格

經SGS化驗所認證，Good Mask 99在細菌過濾、粒子過濾與病毒過濾三方面（俗稱BEF，PEF和VEF）的表現均高達99%，ASTM level 3及En 14683 TypeII R標準。Good Mask 95在細菌過濾、粒子過濾與病毒過濾三方面（俗稱BEF，PEF和VEF）的表現均高達95%。

1.成人口罩（175*95mm）

  • Good Mask 95 $118/50片（5包10片包裝）
  • Good Mask 99 $138/30片（獨立包裝）
  • Good Mask 99 $198/50片包裝（50片一包）
  • 納米口罩 $178/30片（獨立包裝）

2.中童口罩（145*95mm）

Good Mask child 95 $168 /50片（5包10片包裝）

Good Mask child 99 $138/30片（獨立包裝）

Good Mask child 納米口罩 $178/30片（獨立包裝）Good Mask

相關口罩詳細資料︰按此

購買流程

進入指定網址，以電郵及電話註册成為會員，便能購買Good Mask。可使用Papal、信用卡、轉數快、微信支付等付款方式，並提供郵局門市自取 、郵局送貨上門2種提貨方法。訂單成功辦理後，起30天內便會收到口罩。

e-coupon使用時間 ：即日起至6月3日23：59

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 消費錦囊

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