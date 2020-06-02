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AEON抽籤買Nintendo Switch主機　鮮茶道買維他奶特飲第二杯半價

消費錦囊 07:00 2020/06/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. AEON：抽籤購買Nintendo Switch主機

AEON CITY限量抽籤發售Nintendo Switch主機，只需在今晚（2日）晚上11時59分前，登入網址完成登記抽籤購買即可。主機售價為2,340元，名額合共700個。預定抽籤日期為6月4日，已登記顧客可於抽籤日之後到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買的網址。

顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。每位顧客只限購買一套。在網上付款時，必須選擇取貨地點，而所有成功訂單均不能改變取貨地點。此外，成功抽中的顧客必須6月4日至6日到指定網址付款購買，取貨日期為6月12日。

店舖名額如下：

  • AEON STYLE康怡 x 130部
  • AEON STYLE黃埔 x 100部
  • AEON屯門店 x 130部
  • AEON荔枝角店 x 120部
  • AEON九龍灣店 x 120部
  • AEON荃灣店 x 100部

2. 鮮茶道：維他奶系列特飲第二杯半價

由即日起至6月11日，於鮮茶道門市買「維他奶奶蓋飄雪系列」特飲，第二杯可享半價優惠！

鮮茶道分店地址：

  • 大圍港鐵站TAW52號舖
  • 荃灣灣景廣場購物廣場地下AEON超級市場G15鋪
  • 九龍塘達之路80號又一城MTR層Taste MTR05號舖Taste內

3. 英皇戲院：正價戲票電影禮券半價

英皇戲院早前推出全綫戲院正價戲票半價，由於反應熱烈，由6月1日至另行通知，英皇全綫戲院將加推全綫正價戲票半價、餐飲小食半價、VIP會籍半價及英皇院線2D電影禮券半價優惠。

詳情：英皇全綫戲院　正價戲票電影禮券半價

撰文：hket小編

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