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英皇全綫戲院　正價戲票電影禮券半價

消費錦囊 09:00 2020/06/02

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英皇戲院早前推出全綫戲院正價戲票半價，由於反應熱烈，由6月1日至另行通知，英皇全綫戲院將加推以下優惠。

1. 全綫正價戲票半價
於英皇戲院網站、手機App、票房或自助售票機購買2020年6月1日起之電影場次（包括貴賓影院the CORONET及IMAX影院），正價戲票一律半價，網上購票手續費全免。

2. 餐飲小食半價
不論小食套餐、滋味熱食、人氣甜品、精選特飲或手工雞尾酒等都享有半價優惠！可於觀賞電影前後在戲院用餐區享用，亦可外賣回家品嚐。

3. VIP會籍半價
會員尊享優惠即將陸續登場，現時限時以半價$75入會。

4. 英皇院線2D電影禮券半價
英皇院線2D電影禮券於6月1日起在全線票房以半價$60/張發售（原價$120），適用於英皇院線票房直接兌換2D電影戲票一張，包括中環娛樂行及尖沙咀iSQUARE，有效期至2021年1月31日。數量有限，先到先得，售完即止。

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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