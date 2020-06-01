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【口罩供應】首批港產理的口罩本周三開售　每盒口罩50個售150元

消費錦囊 18:03 2020/06/01

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【口罩供應】首批港產理的口罩本周三登記　每盒口罩50個售150元

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。香港口罩品牌「理的」早前宣布將生產綫逐步移至香港，而首批香港生產口罩將於本周三（3日）接受登記，每盒口罩（50片）售價為150元。

【延伸閱讀】【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）

香港口罩品牌「理的」在facebook宣布，首批香港生產口罩將於6月3日上午10時開始以Google Form形式公開接受登記。首批口罩合共500盒，每人限買一盒，先到先得，額滿即止。而每盒售價為150元，包順豐速遞費用。

香港製造Level 3 外科手術口罩

  • 大碼 17.5 x 9cm (50片非獨立包裝)
  • 符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3) 及 歐洲標準 EN14683 Type IIR
  • B.F.E.，P.F.E.，V.F.E. ≥99% 
  • 拒水面層及底層，不含玻璃纖維，三層掛耳式設計，一次性使用

「理的」提醒市民，在登記時，必須填妥中文/英文全名、電話、收貨地址及電郵。此外，成功登記者於短時間內會收到電郵確認訂單編號。在電郵發送時間起計48小時內，成功登記者需要完成入數手續並把入數紀錄傳給「理的」，否則此訂單會視為放棄論。今次口罩訂購只接受Paypal或Payme付款。

當「理的」收到入數紀錄後，將安排順豐送貨，並以電郵通知客人順豐運單號碼。需要注意，住宅或偏遠地區, 送貨時間或會多於1個工作天。

（購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。）

 

責任編輯：曹佩鈞


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欄名 : 消費錦囊

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