▲ 【續領BNO】寄續領BNO文件到英國 邊間國際快遞最平最快？（附減60元優惠碼） -

港區國安法引起國際關注，英國政府更表示有意考慮增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，續領BNO再次成為熱話，不少港人到快遞公司分店寄續領BNO文件到英國，有快遞公司更需派發籌號應對排隊人龍。除了親身到門市寄件外，其實有網上平台均設有預約快遞公司上門取件服務，方便長時間工作的打工仔，到底哪間國際快遞公司最平最低？即睇以下比較。

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最快2至3個工作天到達

根據各國際快遞公司的網上報價及預約平台Spaceship，假設文件體積為47.5厘米 x 38厘米 x 1厘米，重量為0.5公斤，由香港寄至英國，郵費由164元至445元不等。當中最便宜的為Skynet Worldwide Express，可透過Spaceship免費預約上門收件，郵費為164元，不過需時6至8天；最昂貴的則是DHL的門市寄件服務，收費為445元，預計到達時間為寄件3天後。如打工仔未能在快遞公司營業時間到門市寄件，亦可透過Spaceship預約上門收件，大部分公司均為免收費，而DHL的預約寄件亦較門市便宜。

需要注意，受疫情影響，國際航班減少，香港郵政的特快專遞香港寄至英國已暫時停止服務，平郵服務正常，惟需時40多天。此外，快遞公司或同樣受國際航班減少影響，消費者需留意寄件時間或較以往長。以下國際快遞公司的網上報價收費僅作參考，實際收費經快遞公司量重後計算為準。

另外，Spaceship現推出郵寄BNO申請文件優惠，凡透過Spaceship預約以Fedex的國際速遞服務（IP）寄BNO申請去英國，可用運費折扣碼【SHIPBNO60】，運費即減60元。優惠碼使用日期為即日至2020年6月14日23時59分。

續領BNO︰

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責任編輯：李瑩

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