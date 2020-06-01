▲ 【移民加拿大】受疫情影響 加拿大3月新增永久居民按年跌30% -

新冠肺炎疫情全球大流行，打擊多國經濟發展。加拿大向來都是一個移民國家，海外移民是勞動力一大增長動力。不過，受疫情影響，加拿大實施入境限制，加拿大皇家銀行發表最新報告指，加拿大3月份的 新增永久居民人數較去年同期下降30%，並預計今年淨損失的新永久居民或高達170,000人，相信將會對 勞動力短缺的行業帶來嚴重打擊。

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3月 新增永久居民按年跌30%

加拿大皇家銀行RBC Economics發表最新報告指，受疫情影響，料2020年加拿大的新移民人數將會急劇下降。報告指出，今年3月份，加拿大發布了一項計劃，目標於2020年內新增370,000名永久居民，不過由於為防範疫情散播，加拿大於公布計劃4天後，實施了入邊境限制，海外移民未能如常入境。報告指，加拿大3月份的 新增永久居民人數僅得19,100人，較去年同期下降30%，假設入境限制 持續整個夏天，預計2020年新增的加拿大永久居民將較計劃減少170,000人。

移民急劇下跌 打擊勞動力短缺行業

加拿大依賴移民人口來增加本地勞動力。報告指，2019年加拿大人口增長約58萬人，其中移民佔增長的80％以上。加拿大總人口有30％以上的為55歲或以上人士，但只有移民人口只有8%，幾乎3分之2的移民是處於25至54歲的工作年齡。報告認為，加拿大於疫情前已相當依賴移民人口作為經濟增長的主要動力，在投放大量資金應對疫情後，加拿大比以往任何時候都更需要外來勞動力來恢復經濟增長。

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料留學生秋季入學率將急降

加拿大亦是受歡迎的升學國家，報告指出，3 月份以學生簽證入境的人數比去年同期下降了45％，受入境限制及疫情影響 ，留學生秋季入學率可能會急劇下降。報告指國際學生每年學費超過60億美元，認為留學生的急劇下跌，將損害依靠留學生獲得收入的小型企業和房東。不少完成課程的畢業生或會留在加拿大工作或居住，去年約有11,000個新增的永久居民曾在加拿大學習過，報告料留學生減少亦會影響永久居民的增長。

責任編輯：李瑩

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