  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (一) 18:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民加拿大】受疫情影響 加拿大3月新增永久居民按年跌30%

美加 18:19 2020/06/01

分享：

【移民加拿大】受疫情影響 加拿大3月新增永久居民按年跌30% -

新冠肺炎疫情全球大流行，打擊多國經濟發展。加拿大向來都是一個移民國家，海外移民是勞動力一大增長動力。不過，受疫情影響，加拿大實施入境限制，加拿大皇家銀行發表最新報告指，加拿大3月份的新增永久居民人數較去年同期下降30%，並預計今年淨損失的新永久居民或高達170,000人，相信將會對勞動力短缺的行業帶來嚴重打擊。

【延伸閱讀】【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃　只需高中學歷、IELTS 4級成績

3月新增永久居民按年跌30%

加拿大皇家銀行RBC Economics發表最新報告指，受疫情影響，料2020年加拿大的新移民人數將會急劇下降。報告指出，今年3月份，加拿大發布了一項計劃，目標於2020年內新增370,000名永久居民，不過由於為防範疫情散播，加拿大於公布計劃4天後，實施了入邊境限制，海外移民未能如常入境。報告指，加拿大3月份的新增永久居民人數僅得19,100人，較去年同期下降30%，假設入境限制持續整個夏天，預計2020年新增的加拿大永久居民將較計劃減少170,000人。

移民急劇下跌　打擊勞動力短缺行業

加拿大依賴移民人口來增加本地勞動力。報告指，2019年加拿大人口增長約58萬人，其中移民佔增長的80％以上。加拿大總人口有30％以上的為55歲或以上人士，但只有移民人口只有8%，幾乎3分之2的移民是處於25至54歲的工作年齡。報告認為，加拿大於疫情前已相當依賴移民人口作為經濟增長的主要動力，在投放大量資金應對疫情後，加拿大比以往任何時候都更需要外來勞動力來恢復經濟增長。

【延伸閱讀】【移民加拿大】讀書期間可打工儲經驗 留學移民3大優勢

料留學生秋季入學率將急降

加拿大亦是受歡迎的升學國家，報告指出，3月份以學生簽證入境的人數比去年同期下降了45％，受入境限制及疫情影響，留學生秋季入學率可能會急劇下降。報告指國際學生每年學費超過60億美元，認為留學生的急劇下跌，將損害依靠留學生獲得收入的小型企業和房東。不少完成課程的畢業生或會留在加拿大工作或居住，去年約有11,000個新增的永久居民曾在加拿大學習過，報告料留學生減少亦會影響永久居民的增長。

責任編輯：李瑩

【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件

【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
 

欄名 : 移民攻略

相關文章

【移民加拿大】加拿大技術移民調查 學歷愈高 搵工愈難？
2019/12/12
【移民加拿大】加拿大技術移民調查 學歷愈高 搵工愈難？
【移民加拿大】加拿大新移民收入創1981年以來新高
2019/12/18
【移民加拿大】加拿大新移民收入創1981年以來新高
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
2020/01/13
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移民加拿大】初創移民簽證創意行先　不設投資額、資產要求！
2020/01/14
【移民加拿大】初創移民簽證創意行先　不設投資額、資產要求！

最新專欄文章 更多

【移民英國】赴英升學或工作　需時多久才可獲永居權？
2020/05/29
【移民英國】赴英升學或工作　需時多久才可獲永居權？
【移民葡萄牙】葡萄牙生活成本有幾低？移民專家：4人家庭每月生活成本約2萬港元
2020/05/28
【移民葡萄牙】葡萄牙生活成本有幾低？移民專家：4人家庭每月生活成本約2萬港元
【移民台灣】台灣若停用《港澳條例》　港人在台待遇或視同內地人
2020/05/28
【移民台灣】台灣若停用《港澳條例》　港人在台待遇或視同內地人
【退休規劃】2020年最佳退休國家　泰國列十大 亞洲最佳
2020/05/27
【退休規劃】2020年最佳退休國家　泰國列十大 亞洲最佳
【移民葡萄牙】專家解構黃金簽證4大方案 300萬元買樓移民有何風險？
2020/05/26
【移民葡萄牙】專家解構黃金簽證4大方案 300萬元買樓移民有何風險？
疫情 移民 加拿大 新移民 全球大流行 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【BNO】英政府擬增BNO持有人權利　調查：42%英國人支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版