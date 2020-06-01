▲ 【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表 市民須於7月2日前交表 -

大家收到報稅表未？稅務局表示，於今日（6月1日）發出約277萬份2019/20課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前；經營獨資業務人士的交表限期為3個月，即9月1日或之前。網上報稅可自動獲延期1個月，即一般人士自動延至8月3日，經營獨資業務人士自動延至10月3日。

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稅務局指，財政司司長在今年的《財政預算案》中建議寬減2019/20課稅年度的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅百分之百的稅款，每宗個案以20,000元為上限。納稅人只需如常填報2019/20課稅年度報稅表，待有關法例通過後，稅務局便會在評稅時作出寬減。



由今日至7月2日期間，稅務局延長電話查詢熱線187 8022的服務時間：星期一至五延長至下午7時，星期六由上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息，以解答納稅人有關報稅的查詢。

責任編輯：李瑩



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