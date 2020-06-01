【KOL理財】比理財專家更吃香！ YouTuber教理財 年賺50萬美元

現時網絡資訊眾多，想學習投資亦較以往容易，這情況造就了一批在網絡教人理財的KOL。其中，今年24歲的美國青年Ryan Scribner，透過YouTube頻道提供理財和投資資訊，其訂閱人數已超過60萬人，甚受歡迎。

據《華爾街日報》的報道，Ryan的頻道每周吸引逾50萬人次觀看，他也在其個人網站InvestingSimple.com評論AI理財顧問、綫上投資服務等理財產品。他指，去年他靠YouTube頻道和網站賺了約50萬美元（約388萬港元）。

▲ Ryan Scribner在自己的YouTube頻道討論理財知識。

千禧世代習慣在網絡學習理財知識

Ryan的走紅，突顯很多千禧世代（1981年至1996年間出生）正透過社交媒體來增加金融知識。網絡媒體研究機構MarketCast去年底為《華爾街日報》進行的一項調查顯示，千禧世代中大約每兩人中就有一人有意投資，但不知從何下手。

對這些潛在投資者來說，在網絡上學習金融知識更自在。調查顯示，46%的千禧世代傾向在網站上學習理財，18%偏好靠社交媒體學到理財知識，僅25%會選擇接觸理財顧問等專業人士。另外，38%的千禧世代表示會追蹤社交媒體上的理財YouTuber，而X世代（1965年至1980年出生）中，只有16%會這樣做。

KOL與廣告產品的利益衝突

但是，這些理財YouTuber獲取報酬的方式，可能帶來利益衝突等問題，例如替贊助商推薦他們的產品。Ryan的網站列有免責聲明，說明若透過該網站的連結購買產品，他可能會拿到佣金，亦強調「僅推薦有幫助和有用的產品及服務」。

▲ Ryan Scribner自設網站，更會推薦理財產品。

Ryan估計，許多千禧世代認為傳統的財富管理專家已過時，這類諮詢服務所需的費用也較高，因此這類千禧世代較喜歡使用投資應用程式（App）。

社交媒體公司亦指千禧世代愈來愈多在社交媒體平台討論投資，例如YouTube，在2013年至2019年間，投資相關的影片每月上傳數量增加近9倍。

責任編輯︰陳啟昌