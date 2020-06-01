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【BNO】英政府擬增BNO持有人權利　調查：42%英國人支持

歐洲 13:34 2020/06/01

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【BNO】英政府擬增BNO持有人權利　調查：42%英國人支持

港區國安法引起國際社會爭議，英國政府表示有意考慮增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，不少港人相繼於近日申請續領BNO，快遞公司分店出現排隊人龍。英國內政部指，英國或容許290萬名合BNO資格港人延長逗留期限至1年。有調查指出，近42%受訪英國人表示支持有關措施，僅24%人表示反對。

【延伸閱讀】【BNO】英媒：290萬BNO持有人及家屬可前往英國（附實測續領教學）

英國外相藍韜文（Dominic Raab）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國不會逃避對香港的責任。他表示，若北京在香港落實港區國安法，英國會考慮延長BNO持有人在英國逗留期限至1年，讓合資格人士在當地工作及就學，為未來獲得公民身份鋪路。英國內政部網誌指出，有關措施計劃所涵蓋的不止約35萬名BNO護照持有人，將包含所有合BNO資格的港人，包括護照已過期，合資格續領的人士，估計共有290萬人。

英國市場調查和數據分析公司YouGov於5月29日發起網上調查，問及英國人對擴大BNO持有人權利的看法。有2,883名英國人參與調查，當中有42%受訪者表示支持，24%人表示反對，34%人表示不知道。藍韜文亦在Twitter轉發有關調查結果。

續領BNO︰

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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