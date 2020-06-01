▲ 本港大學生以AI打造個人健康管理平台 助港人改善心理健康

心理健康是全球社會需要正視的問題，特別在2020這一年，不少人的心理狀況都受到影響。本港有調查顯示，都市人面對種種不同環境、個人及社會壓力，例如過長工作時間及失眠，導致精神健康問題。在香港，每7個人就有1人有情緒問題，當中75%更表示不會向專業人士求助，導致不少人感到孤立無援。加上近月疫情帶來的影響，相信情況會愈來愈嚴重。

為了喚醒大眾對心理健康的關注，由三名香港大學學生組成的團隊Hollo，運用創意及Microsoft的科技，研發了同名的心理健康應用程式，希望改善大家的心理健康。他們亦於剛剛舉行的2020年Microsoft Imagine Cup中勇奪全球總冠軍，成為該比賽18年來首支奪得此殊榮的香港代表。

Microsoft Imagine Cup於2003年開辦，一直是頂尖的全球學生科技比賽，更被稱為「學生科技比賽的奧運」。全球各地學生提交了他們希望為本地和全球社區帶來正面影響的創新意念，每次學生們的創意都令一眾評審印象深刻。今年參賽團隊提交的解決方案既創新，而且範圍廣泛，旨在應對全球在醫療保健、農業、媒體等領域中所面臨的挑戰。

結合科技 打造個人健康管理工具

作為2020年Microsoft Imagine Cup全球總冠軍，Hollo團隊希望繼續發展其概念，打造一個基於科技、全面，並適合任何人使用的個人健康管理工具。手機應用程式Hollo作為一個由人工智能（AI）驅動的預防平台，旨在將機器學習（Machine Learning），與診斷、治療建議和持續監測結合，改善自助心理和專業治療服務，從而提升個人的心理健康質素。透過減少對其他技術（例如可穿戴設備）的需求，此程式令低收入人士亦可受惠於該嶄新的監測技術。

除了用家外，非政府組織（NGO）及治療師亦可使用Hollo平台，為有需要的人士提供更有效的心理輔導。NGO及治療師需要持續分析病人數據，才能提供有效的持續治療及診斷。Hollo平台背後的Webapp正能協助提供實際的病人數據，並使用數據分析來提高效率，構建預測模型。

Hollo團隊目前正與本地NGO心繫心教育基金及利民會合作，亦已經籌備於今年稍後正式將手機應用程式推出市場。團隊亦計劃開拓海外業務，包括進軍新加坡、台灣、馬來西亞、南韓、日本等地，希望在兩至三年時間內，將手機應用程式帶給更多有需要的人。

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