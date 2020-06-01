▲ 【政府工】環保署「保就業」2大新空缺 項目統籌員月薪達2.1萬元

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，失業率屢創新高，環境保護署早前宣布配合政府保就業計劃下的創職位措施，推出「綠色就業計劃」，將開設近500個與環保範疇有關的有時限職位。首階段的職位將於6月起開始招聘，據環保署公布的最新全職職位空缺，現正招聘「綠色就業計劃」中項目助理（減廢及回收）及項目統籌員（電動車）2個職位。

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項目助理（減廢及回收）



申請人應徵資格：

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中文及英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及在香港中學文憑考試或香港中學會考其他三科考獲第2級／E級或同等成績，或具同等成績 ；

熟悉電腦操作和應用程式，例如微軟Microsoft Word和Excel，如同時熟悉Microsoft Powerpoint及／或Access尤佳；

具備良好的中、英文會話和書寫能力；

能獨立處事，具備良好溝通能力，積極主動，樂於學習；

熱衷環保，尤其是在減廢回收方面；以及

擁有合約管理知識佔優。

職責範圍：

為實地審查和監察可回收物品的收集和回收服務提供支援；

支援合約管理的工作，如數據輸入、檢查提交的文件和把紀錄存檔；

協助推行業界支援計劃；

協助推廣宣傳減廢回收計劃和措施；

處理一般文書和行政工作，如安排會議和活動；以及

履行獲指派的任何其他職務。

其他相關工作要求：工作時間及地點須視乎部門的運作需要而定。獲取錄者或需不定時及超時工作，包括晚上、周末、周日及公眾假期；在戶外工作；以及在偏遠地點工作。

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薪酬及福利：

月薪15,000元

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期不超過一年。

受聘人會享有14天有薪年假。政府會按照《僱傭條例》的規定，在適當情況下向受聘人提供休息日、法定假日（或代替假日）、產假／侍產假和疾病津貼。

受聘人如能圓滿履行合約，而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃供款，將相等所得底薪總額的10%。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：6月12日下午5時

項目統籌員（電動車）

申請人應徵資格：

持有香港任何一所大學／理工學院，或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授與科學、工程、社會科學、社會服務、工商管理、管理、公共行政、市場營銷、活動推廣及宣傳、社會工作、屋宇建造、樓宇管理、建築保養或建築測量相關科目的文憑或高級證書，或具備同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

具備兩年相關的全職工作經驗尤佳；

具備良好的中、英文會話和書寫能力；

具備良好人際溝通技巧，積極主動，能獨立工作；以及

具備運用一般電腦軟件或程式（例如文字處理（中文及英文版）、試算表及簡報軟件等）的知識和經驗尤佳。

職責範圍：

獲取錄者須為宣傳、籌備和推行現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施先導資助計劃（先導資助計劃）提供支援。主要職責包括：

利用電腦進行資料搜集，物色適合參加先導資助計劃的停車場；

進行實地視察，搜集和分析私人住宅樓宇停車場的統計資料，以及協助建立全港私人住宅樓宇停車場的資料庫；

實地視察適合／合資格的停車場，並與停車場的物業管理公司、業主立案法團、業主委員會及停車場業主聯絡，以鼓勵及利便他們參加先導資助計劃；

協助為業主立案法團、業主委員會、物業管理公司、電動車充電服務供應商和相關協會和電業工程承辦商等舉辦推廣先導資助計劃的工作坊；

協助進行其他推廣宣傳活動，包括向物業管理公司、業主立案法團、業主委員會等派發宣傳海報／單張；

協助向物業管理公司、業主立案法團和業主委員會提供所需的支援，以助他們評估是否符合參加先導資助計劃的預設條件，並協助他們完成申請參加先導資助計劃的程序；

協助初步審核申請；

與成功申請者保持聯絡以跟進其申請，確保先導資助計劃所批准的電動車充電基礎設施安裝工程得以順利開展及完成；

協助聘用合資格的顧問和承辦商，為成功申請者提供安裝工程服務；以及

履行獲指派的任何其他職務。

其他相關工作要求： 工作時間及地點須視乎部門的運作需要而定。獲取錄者或需不定時及超時工作，包括晚上、周末、周日及公眾假期；在戶外工作；以及在偏遠地點工作。

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薪酬及福利：

月薪21,000元

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期不超過一年。

受聘人會享有14天有薪年假。政府會按照《僱傭條例》的規定，在適當情況下向受聘人提供休息日、法定假日（或代替假日）、產假／侍產假和疾病津貼。

受聘人如能圓滿履行合約，而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃供款，將相等所得底薪總額的15%。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：6月12日下午5時

責任編輯：李瑩

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