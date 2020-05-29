律師事務所推虛擬實習體驗計劃 讓學生和計劃轉工人體驗律師工作

律師一職在本港可算是高薪職業，但入行門檻不低，且不是太多人了解其具體工作。本港有律師事務所推出虛擬實習體驗計劃，為有興趣在香港投身法律行業的學生和打算轉換職業的人士提供在國際律所工作體驗的機會。

年利達律師事務所的虛擬實習計劃以InsideSherpa平台操作，讓來自任何大學和背景的學生體驗假期實習生或實習律師在年利達律師事務所從事的工作，並讓有意轉換職業的人加深對法律事業的了解。參加者會接到合夥人和律師以錄像方式交托的任務，並獲得完成任務所需的資源，這些任務反映了商務律師在實習期間履行的日常職責。

虛擬實習計劃共分七個單元，通過要求參加者完成各種任務，讓參加者獲得真實的工作體驗。這些任務包括向擬聘請法律顧問為其金融科技企業收購項目提供法律服務的某中國內地客戶推介律所的能力和經驗、從事法律調研和就相關交易給客戶留語音消息。參加者可以將自己在七個單元中完成的工作與年利達律師事務所團隊在真實環境中完成的標準解決方案做一比較。

主管畢業生招聘事務的合夥人馮皚怡表示，這個虛擬實習體驗計劃的目的是讓參加者能夠真實體驗本所的日常工作。凡是有興趣投身法律行業的人，不論他們的個人背景如何，我們均希望這些體驗能夠讓他們初步了解和認識我們的工作，並充實他們向本所求職的信心。

參加計劃連結︰按此

責任編輯︰陳啟昌