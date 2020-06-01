7-Eleven熱賣點買套餐加2蚊換搓手液　Crostini加1蚊多一件包

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven熱賣點買指定食品 加2元換酒精搓手液

由即日起至6月2日，於7-Eleven熱賣點買任何早餐/常餐/百搭撈，只需要加2元就可以換購Lifebuoy酒精搓手液50毫升1支。

銷售店舖地址

需要注意，優惠不適用於淺水灣、迪欣湖、海港中心、海港城、香港國際機場及澳門國際機場客運大樓離境層分店。

2. Crostini：+$1多一件包

由即日起，在指定Crostini分店購買麵包，可享「+$1多一件包」優惠。需要注意，顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠。此外，此優惠不可與其他優惠同時使用。



適用店舖：德福廣場、青衣城、KCC、連理街、荃灣千色匯、上水中心、馬鞍山新港城中心

3. 淘大點心 45元4包

由即日起至6月4日，於惠康購買淘大點心，只需45元即可買到4包淘大點心。數量有限，售完即止，惟需注意，優惠不適用於極品糯米雞。

撰文：hket小編

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