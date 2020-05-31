高小學生流行使用電子支付 理財教育要與時並進

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兌美金避險前 要考慮2大因素
電子貨幣大行其道，港童早已習慣以八達通購物，有認可理財社工指出，孩子的未來將愈來愈傾向以電子方式網上消費，然而父母們未必洞悉潛藏的危機，故建議及早學習，提升下一代對電子消費的敏感度與觸覺。
小學生使用電子貨幣比率高
香港家庭福利會理財教育中心去年在恒生銀行贊助下，開展為期3年、針對高小學生，以電子消費為主題的理財教育計劃，計劃包括「e$mart理財童學會」遊戲日、「e$mart理財培訓班」及「家長理財教育講座」；推動計劃的家福會理財教育中心經理陳慧敏（Venus）是現時全港82位認可理財社工之一。
去年底，家福會曾委託香港大學社會科學研究中心進行「零用錢及電子消費情況研究」調查，他們因而見到本地小四至小六受訪學生中，高達90%以上都會使用電子貨幣，愈高年級的學生愈多機會使用電子貨幣支付交通以外的消費，並且過半數學生不會即時留意餘額。
電子交易 容易忘記記帳
談到電子理財，陳慧敏指出：「平時孩子使用八達通，大人們也未必有check數、記帳習慣，但因電子消費見不到實體金錢，大家的消費模式一直在沒有現金的虛擬狀態下進行交易，因此是需要及早教育小朋友記帳習慣，而這一代是肯定需要有更強的理財能力和敏感度，去面對電子消費年代。」
她笑謂於家長講座曾遇過有家長不懂何謂點數卡，但兒子因手機連接父母的電子支付服務，可直接購買點數打機。而且電子方式付款的便利與陷阱，年輕人未必能理性面對。
理財教育要有電子消費概念
作為社工，陳慧敏曾輔導過無數家庭和青少年，過去她也見過最不尋常的情況，是曾有家長面對中學子女偷錢問題去向他們諮詢。雖然家長已有即時處理，但最後並沒有堅持讓子女承擔後果，不用他還清債項……「這樣孩子便會掉以輕心，並感到不用對用錢有很大責任感，故家長教育很重要！」
她強調常見大人到孩子青春期時，在金錢上闖禍後才去找他們，感到為時太晚。「年輕人行為早已定型，我們的教育卻總是遠遠敵不過廣告和鼓勵消費的誘惑，理財需要與時並進，不只要教儲錢，也要認識電子貨幣始終是未來主流，明白其中交易科技；而電子消費令這一代孩童愈來愈少接觸真錢，只看到數字，而有疏離感，故教育上需要設計經驗學習，才可提升感受，印象才會深刻。」
（節錄）
【全文︰高小模擬理財計劃 助學生體驗電子消費概念】
撰文 : 胡麗珊
欄名 : 理財學堂