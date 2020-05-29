▲ 唱美金、開離岸戶口避險前 先諗呢兩個問題

近排香港局勢不穩，唔少人心中梗有憂慮同疑惑。呢排最興唔係講買咩股份、股市咩走勢、要點投資好，而係叫去唱外幣，甚至連無投資習慣嘅普通市民，都問係咪要唱美金。積臣都明白果種憂慮同疑惑，但都要問下各位，畀你唱完錢之後，跟住呢？

日前當美國話未必保證香港再享有《美港關係法案》（通稱《香港關係法》）下所賦予嘅特殊待遇，好多香港人就擔心香港聯繫滙率頂唔住，港紙會變廢紙，要嗱嗱臨唱做美金。呢啲討論，各大媒體都正視聽了，積臣就唔詳談。

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不過積臣又唔會阻止其他人唱外幣，因為始終係個人權利同自由，但唱之前想各位先諗以下兩個問題。

1. 成副身家唱外幣 香港用到嗎？

除非你計劃在短期內移居或移民海外，甚至去外國讀書、工作，如果唔係，你大多數時間仍留喺香港。美元雖然係世界流通貨幣，但香港支付結算仍然以港元計價，大多數商店只接受港幣付款，甚至係商店接受人民幣嘅程度比其他外幣，例如美元、歐元都高，你將成副身家唱晒美元，咁你咪無晒可支付日常開支嘢流動資金？當你改要用錢，又要將外幣唱返做港元，一來一回費時又失事。

有啲人甚至提倡將成副身家離岸，完全離開香港嘅銀行體系，話咁先最能確保身家安全。所以就好多人開美國、英國、新加坡等嘅銀行、證券離岸戶口。如果你打算咁做，諗下到時你要用錢嗰時，就要將資金滙返香港，首先電滙方面收費並唔平，滙出方同收款方都要收手續費，而且滙款需時數個工作天，咁最後咪令到自己增添麻煩？

2. 唱做外幣後 諗住揸現金？

當你用各種方法，將身家唱做外幣後，唔會只係揸住現金資產吧？需知道𠵱家因新冠肺炎疫情全球經濟重創，各國大量放水救經濟，其中美國繼08年次按危機後，再次實施零利率政策，甚至有報道話，美國不排除會實施負利率政策，即係話，你嘅美元資產有可能要倒蝕。

但你喺香港呢邊生活，雖然近一季經濟唔好，但仍然有通脹（呢個經濟現象稱之為滯脹），揸咩現金你嘅購買力都會下降。

另外，部分人為咗盡快將資金離岸，更加選擇歐洲一啲初創嘅虛擬銀行，因為開戶門檻無傳統銀行咁嚴格，雖然外國虛擬銀行理應受到該國嘅存款保障計劃保障，但始終虛擬銀行係新興行業，能提供嘅理財產品未必夠傳統銀行多，所以你打算咁樣做之前，最好查清佢哋有咩理財產品，係會幫到你投資。

最後，奉勸各位行動之前，確保你已有周詳計劃，又了解各種投資風險及產品詳情。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。