▲ 【移民英國】赴英升學或工作 需時多久才可獲永居權

港區國安法再觸發港人討論移民，英國向來都是港人熱門的升學及移民國家，近日英國政府更透露或會考慮增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓他們可在當地申請工作及就學。不過，現時根本未有相關詳情，港人若要到英國留學或工作，則須申請原有的簽證。若以移民英國為目標，透過留學或工作簽證，有甚麼種類，又需時多久？

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升學移民

一般要申請在英國定居，需達到在英國長期居留滿10年的條件，並在居留期間需持有有效簽證，單次離境不多於180天，10年內離境不多於540天。申請定居時，若為18歲至65歲人士，需通過英國生活考試（Life in the UK test ），以及證明申請人的英語水平。由於滿足在英國長期居留滿10年的條件後可申請定居，不少家長會安排子女從小在英國升學，透過留學期間滿足居留條件，為申請定居而鋪路。

若申請人在英國升讀大學，在畢業後可申請為期2年的畢業生工作簽證（Post-study work visa）。留學生可在簽證有效的2年期間，留在英國尋求工作機會，並在簽證到期前，尋求獲得工作簽證，延長在英國居留及工作的時間。

工作簽證

英國工作簽證(General work visa (Tier 2）)申請人如在當地生活及工作了5年，期間任何12個月內離境不超過180天，便可申請永居，而從事英國人手短缺的職業，包括醫護、生物學家及木土工程師等，較易獲批工作簽證。

英國人手短缺的職業清單（Shortage Occupation List）

工作簽證（General work visa (Tier 2））申請人要求：

1. 來自歐洲經濟區（EEA）和瑞士以外國家或地區

2. 須受僱於持有僱主擔保許可證的英國公司，並達到至少3萬英鎊（約28.6萬港元）或指定的年薪

3. 通過CEFR B1英文水平測試或大學以上學歷等

4. 須證明於申請前，持有945英鎊（約9,014港元）並存放連續90天

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工作假期

此外，不少人透過到英國工作假期（Ｗorking Holiday ），而獲得移民當地的機會。英國工作假期簽證名為「青年流動計劃」（Youth Mobility Scheme）簽證，持有效之香港特區護照或英國國民（海外）護照（即BNO）可申請「青年流動計劃」簽證，可於英國工作、報讀自費課程或參與義工工作，基本申請條件如下：

年齡：18至30歲（在遞交簽證申請當日）

逗留時間：最多2年

名額：香港特區護照（每年1000個）、英國國民（海外）護照（不限）

存款要求：1,890英鎊（約18,022港元）

簽證費用：244英鎊（約2,327港元）

申請時須繳付醫療附加費

責任編輯：李瑩

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